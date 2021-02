AMLO tiene sus razones para no usar cubrebocas y lo respetamos: Sheinbaum

Ante la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no usar cubrebocas, después de haber tenido COVID-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que no va a polemizar sobre el tema, pues el jefe del Ejecutivo tiene derecho a no usarlo y consideró que la ciudadanía debe decidir de acuerdo a la información que tienen.

"Entonces con el respeto, el cariño y la admiración que le tenemos al presidente, y nosotros pues tenemos una orientación desde el Gobierno de la Ciudad. "No van a encontrar una confrontación entre el Presidente de la República y la jefa de Gobierno, jamás. Podemos no estar de acuerdo en el uso del cubrebocas o no, pero somos parte de un mismo proyecto de transformación, así que habrá cosas que él opina de una manera y yo opino de otra manera, pero estamos totalmente de acuerdo en el proyecto de transformación del país", dijo Sheinbaum. Recordó que en la Ciudad de México han orientando al uso del cubrebocas, pero jamás se ha multado a ningún ciudadano. "Entonces él (López Obrador) tiene sus razones para hacerlo y lo respetamos muchísimo y con eso pues, en general pensamos que es importante el uso del cubrebocas, pero con todo cariño y admiración al Presidente de la República", expuso. Este lunes, al regresar a sus conferencias mañaneras, López Obrador declaró que no usaría cubrebocas luego de recuperarse de COVID-19. "No, ahora además de acuerdo a lo que plantean los médicos no contagio", refirió.