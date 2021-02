Se graba aventando a anciano en Chiapas por un reto; llora pidiendo perdón

Un menor de edad identificado como Andrés Bonilla, que se impuso como diversión y reto ante sus amigos, empujar por la espalda a una persona de la tercera edad y la lanzó al suelo en una de las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

El ataque alevoso fue condenado por usuarios de las redes sociales, que exigieron que el agresor, integrante de una familia pudiente en esa ciudad turística, sea sometido y sancionado por las autoridades.

El hecho, cometido la madrugada del pasado fin de semana, fue videograbado por los acompañantes de Andrés, quienes al ver caer al hombre huyeron del lugar festejando y riéndose de la agresión.

Antes de cometer el acto, el adolescente lanzó el desafío a sus amigos: "Qué pedos compas, compas, todos hacen lo que quieren. Andrés Bonilla, aquí andamos. Vamos agarrar un puto molón, de los que están aquí en la calle y le voy a partir toda su puta madre, el que sea, el que sea".

La estúpidez de #AndrésBonilla (youtuber) es un acto criminal por ganar "popularidad". Enfermedad de los #Millennials #Centennialls #GeneraciónMazapán Grabó como, cobardemente, empuja por la espalda a un #AdultoMayor, tirándolo. Sucedió en San Cristobal de las Casas, Chis. pic.twitter.com/8oPWJDXiHq — ☠︎ ☠︎ (@elreporniero) February 8, 2021

En el trayecto, Bonilla vio a una persona en la acera de una esquina y arremetió contra ella empujándola de manera alevosa, con tanta fuerza que la proyectó contra el suelo.

El video fue subido a redes sociales y de inmediato se hizo viral.

Se pone a llorar y pide perdón

En otra grabación de audio se escucha como Andrés, con voz entrecortada, pide a alguien que borre o retire la video grabación.

"Te pido buey, que si sabes de alguien que la tiene, o si tú la tienes, si no le tienes, pues ya no hay pedo; si sabes de alguien que lo tiene que lo borre, buey, y que no lo comparta, por favor que le digas eso , si no voy a valer pi...".

Horas después el joven agresor ofreció disculpas públicas por la agresión y se comprometió a reparar el daño al agraviado. En un video, con el rostro desencajado, se asumió como responsable del ataque.

"Haré todo lo posible para reparar el daño que le hecho a la persona, sé que no será suficiente, pero trabajaré hasta reparar ese daño ... pido una disculpa espero me perdonen por los actos de inmadurez que realicé ,y sobre todo a las personas que se sintieron ofendidas por los comentarios que hice".

"Espero me perdonen, nunca fue mi intención faltarles el respeto", finalizó.

#SanCristóbal Tras empujar a un adulto mayor, blogger se dice arrepentido y pide disculpas En un video compartido en redes, el joven identificado como Andrés Bonilla, quien se hizo viral por empujar a una persona la tercera edad solo por diversión en calles de San Cristóbal. pic.twitter.com/OZhRICNnBX — Régimen de Chiapas (@Regimen_Chiapas) February 8, 2021

Hasta este momento la persona agredida no ha sido identificada; tanto la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas y la Fiscalía General del Estado no se han pronunciado sobre el caso.