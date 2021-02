Seis secuelas que tardaron demasiado en estrenarse

Si una cinta funciona, lo más probable es que a alguien se le ocurra comenzar a trabajar en la secuela inmediatamente, porque la emoción por el producto está latente y es importante captar esa adrenalina e interés por la historia, antes de que se disipe.

Estas secuelas tardaron tanto en estrenarse, que para cuando lo hicieron, ya no tuvieron ningún impacto y por ende, tampoco éxito.

Wall Street: Money Never Sleeps

La original es un clásico con gran trama y crítica al sistema capitalista. La secuela no es que sea mala, pero tardó 23 años en materializarse, al grado que uno olvida que una y otra están conectadas.

Independence Day: Resurgence

Sacó del juego a algunos elementos de la historia original, mantuvo a otros y renovó su idea dejando pasar el mismo tiempo, 20 años, en la ficción, pero la secuela no se acerca al éxito de la otra.

Zoolander 2

Fueron 15 años entre la original y la secuela; lo suficiente para que el público dejara de estar tan interesado en una comedia sobre el mundo de la moda. Ambas tienen tino, pero no triunfaron igual.

My Big Fat Greek Wedding 2

La original de 2002 se convirtió en éxito inesperado sin precedentes. Ante tantos aplausos y galardones, quiso convertirse en serie y fracasó. En 2016 se lanzó la secuela, sin pena ni gloria.

Sin City: A Dame To Kill For

Los 9 años que hubo entre una y otra no son tantos, pero la continuación ya no pudo sorprender igual; su género ya no era novedoso como antes, pero además la historia decepcionó a los fans.

Tron: Legacy

Pasaron 28 años para que la secuela viera la luz y aunque los seguidores tuvieron la paciencia de esperar, el desarrollo de la tecnología se aprovechó visualmente, pero no tuvo su eco en la historia.