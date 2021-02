Intenta asesinar a su jefe colocando en sus bebidas saliva de un paciente con COVID

Un hombre está siendo buscado por las autoridades por intentar matar a su jefe colocando en sus bebidas saliva de un paciente contagiado de coronavirus.

Ibrahim Unverdi y su esposa Dilek, propietarios de una concesionaria de automóviles en la ciudad de Adana, en Turquía, han recibido ya una orden de protección policial, informa el diario Hurriyet.

El sospechoso no sólo compró la saliva por 70 dólares, 1400 pesos, sino que días después del intento de matar a Ibrahim, robó cerca de 30 mil dólares, 600 mil pesos, de la venta de un vehículo.

Después de que el intento de contagiar a su jefe fracasara y el hombre, identificado como Ramazan, fuera reportado por la prensa turca, comenzó a enviar mensajes intimidantes al empresario, en los que amenazaba con quitarle la vida. "No pude matarte con el virus. La próxima vez te dispararé en la cabeza", leía uno de estos textos.

"Es la primera vez que oigo hablar de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no he enfermado […] si me hubiera infectado con COVID-19 podría haber infectado a mi familia y a los que me rodean. Al menos, si me disparara en la cabeza yo sería el único que moriría", comentó Unverdi. "La Fiscalía me dio protección y ahora lo están buscando [a Ramazan]. Estoy seguro de que la demanda que presenté sentará precedente", agregó la víctima.