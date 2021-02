Imagen se hace viral porque la cara de un perro aparece en una fruta

Paige Spagnuolo, de 29 años y quien vive en Michigan, Estados Unidos, está convencida que la cara de su perro Vincenzo puede verse claramente en un pedazo de plátano cortado.

La imagen ya sea hecho viral y es que la cara de este perro de 4 años parece en efecto demasiado similar a la figura que aparece en la rebanada de fruta, que Paige encontró casi pos coincidencia, en el desayuno de alguien más.

“Fue una locura cuando lo publiqué en una página de Facebook relacionada con perros porque los me gusta aumentaron en el momento en que lo publiqué. No me di cuenta de que a otras personas les resultaría tan extraño como a mí", cuenta Paige, recoge el New York Post.