Se busca reparación del daño en el caso de Alonso Ancira: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que sobre el caso de Alonso Ancira, su gobierno busca que se repare el daño por 200 millones de dólares derivado de la venta a sobreprecio de Agronitrogenados, agregó que las autoridades serán quienes decidan si en caso de que se devuelva tal cantidad, disminuya la pena del empresario.

“Nosotros, lo que queremos es que se devuelva todo lo que se sustrajo del erario, porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción, si no se repara el daño, nosotros no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados, y no es nada más la decisión de un juez como era antes, que ni siquiera se sabía de qué juez se trataba y hacían sus enjuagues en lo oscurito, ahora todo es transparente, no hay persecución para nadie, pero tampoco impunidad”, enfatizó el mandatario.

Agregó que en caso de que se devuelvan los 200 millones de dólares, se considera como una reparación del daño, pero las autoridades competentes serán quienes decidan si esta devolución permitiría que el castigo hacia Alonso Ancira, sea de menor tiempo.

“Sí devuelven los 200 millones de dólares, que está demostrado que se pagó de más, porque hay un sobre precio de 200 millones de dólares, si se devuelve, ya hay una reparación del daño, que la autoridad competente decida si hay además de esa reparación, un castigo y en qué consiste, si no hay disminución de pena, pero eso corresponde a los jueces, lo que queremos es la devolución del dinero. Eso es lo que se está planteando”.

El presidente López Obrador resaltó que existe el compromiso de los nuevos socios de la empresa Altos Hornos, de devolver la cantidad de 200 millones de dólares, dinero que se entregará al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

“Los que compraron la empresa manifestaron que hicieron el compromiso, hasta enviaron carta de que sucediera lo que sucediera iban a devolver, la autoridad lo va a decidir, lo que queremos es que regrese ese dinero, que lo entreguen al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”.