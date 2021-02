Señalan a Pronnif de 'atorar' procesos de adopción en Torreón

El organismo de San Aelredo acusó a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif) de caer en actos de discriminación, pues hasta el momento un proceso de adopción en Torreón se encuentra dilatado desde hace dos años, mientras otro más no ha avanzado.

De acuerdo a Noé Ruiz, presidente del organismo, se trata de una pareja homoparental de la Ciudad de México y otra de Nuevo León, quienes han visto retrasados sus procesos.

Manifestó que el primer caso comenzó hace dos años, mientras el segundo lleva un año sin obtener alguna respuesta.

Expuso que el caso de la familia de Ciudad de México estaba a punto de concluir, sin embargo, hubo un cambio de juez.

Indicó que la nueva juez, de nombre Giovanna Leticia Zorrilla, les ha solicitado la firma de los padres del menor que buscan adoptar para que puedan continuar el proceso.

No obstante, este requisito no se aplica con parejas de personas heterosexuales. Informó que la juez está a cargo de este caso, debido a que el menor se encuentra en una casa hogar del municipio de Torreón.

Resaltó que fue hace seis años que se aprobaron las adopciones homoparentales en Coahuila, situación con la cual no había problemas; no obstante, desde la llegada de la nueva titular de Pronnif, Leticia Sánchez, los procesos no avanzan.