Sube demanda hacia comedores comunitarios

Ante la emergencia sanitaria, los Comedores públicos y Come Móviles, operados por la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México (Sibiso), han registrado un incremento de 18 mil personas, es decir, 30% más, principalmente por familias enteras.

En videoconferencia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que si bien la emergencia ha tenido un impacto en el ingreso de las familias, no se puede afirmar que el incremento se deba a un aumento de la pobreza.

"No hemos hecho una encuesta para saber a qué se debe este incremento, pero está trabajando ahí tanto Sibiso como Evalúa (...) No es ninguna sorpresa que la pandemia no sólo llevó a una situación grave de salud, también fue acompañada de una crisis económica. Muchas familias han visto disminuidos sus ingresos.

"Hay un aumento de la demanda del 30%. Tal vez tenga que ver con la crisis económica o con que los niños permanecen en casa, son varias variables. Nuestro objetivo es apoyar estos comedores en la medida de lo posible.

En tanto, Noelia Mares, Directora de Comedores Sociales de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, mencionó que el aumento se debe a que hay Come Móviles afuera de los hospitales y que los familiares acuden; además, hay personas que van por raciones para sus familias.

"No es necesariamente que la familia haya perdido un empleo, sino que tres o cuatro integrantes que trabajaban no están laborando o han enfermado", añadió.

Hay diversos comedores que operan en la capital, como los comunitarios, que son gestionados por un grupo de vecinos con recursos y donde cobran 11 pesos por comida; los públicos, operados por la Sibiso y donde los alimentos son gratuitos, así como los Come Móviles, que se instalan en apoyo a la pandemia.

Para garantizar el derecho a la alimentación, Sibiso incrementará 15% los comedores en 2021, para pasar de 445 a 512: 417 comunitarios, que brindarán 17 millones de comidas, y 95 públicos, con 4.5 millones de platillos.

