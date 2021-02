Sujetos asaltan y le disparan a un hombre frente a su familia en plena calle de Los Ángeles

El suceso ocurrió en Los Ángeles, California, cuando un hombre de 26 años que estaba de compras junto con su esposa y su hija fue atacado por un grupo de personas que descendieron de un vehículo e intentaron asaltarlo, pero él opuso resistencia y recibió un disparo en al brazo y un golpe con el arma de fuego en el cráneo.

Luego de unos segundos de forcejeo, los sospechosos se retiraron en el mismo auto en el que llegaron, el cual estaba siendo conducido por una mujer, de acuerdo al Departamento de Policía de Los Ángeles, y huyeron de la escena, mientras que la víctima regresó con su familia.

El padre de familia fue trasladado a un hospital en donde fue tratado de sus heridas y el las autoridades de Los Ángeles difundieron el video del ataque y pidieron la cooperación de la ciudadanía para ayudar a identificar a los responsables.

On Feb 4 the victims were shopping in the DTLA area of 7th & Hill with their 2 yr old son when they were robbed. The male victim was pistol whipped & shot in the arm.

Suspect vehicle is a gray Chrysler 300 with “KEYES” paper plates.

Any info call Central Detectives 213-952-6985 pic.twitter.com/gxQz4rNEV2