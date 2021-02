Ocho buenas películas que hablan sobre Hollywood

Hollywood es el escenario ideal para muchos tipos de historias y no sólo hablamos de tramas de cine. La industria y específicamente este punto en que se concentra la cinematografía son un mundo lleno de relatos, vidas, cruces de caminos y eventos que esconden todo tipo de interesantes narrativas dignas de llevarse a la pantalla.

Algunas películas hollywoodenses, que abarcan, tratan o se desarrollan en pleno centro de Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos, ya sean los pasillos de sus estudios cinematográficos, los actores y realizadores abriéndose camino o una comunidad artística encontrando su identidad, estas son algunas buenas películas que se ambientan en este escenario.

Hail, Caesar!

Los hermanos Coen ponen en perspectiva el tas bambalinas de la época de oro de Hollywood, centrándose en Eddie Mannix, que existió en la vida real, encargado de ‘resolver problemas’; aquí lidiando con un actor irresponsable, una actriz famosa embarazada y los chismes de los tabloides.

Once Upon A Time In Hollywood

La historia reimagina un hecho histórico, una matanza cometida a manos de un culto, que va muy ligada al mundo del cine, siendo una de las víctimas la actriz Sharon Tate. La historia cuenta desde el punto de vista de un actor y su doble de acción, que deambulan en el competitivo mundo artístico.

Singin' In The Rain

El clásico de 1952 es un musical, una comedia y de paso una interesante mirada a cómo funciona el mundo del cine detrás del glamur que se deja ver al público. Se ambienta en el paso del cine mudo al sonoro y la adaptación que tienen que hacer tanto actores como la producción ante este cambio.

Maps to the Stars

David Cronenberg presenta un proyecto reflexivo sobre la fama y la vida en el ojo público, aquí con una actriz intentando encontrar reactivar su carrera interpretando en pantalla a su famosa madre, también actriz; adentrándose así a la inadaptada vida de aquellos que crecen inmersos en el medio.

Mank

El drama biográfico pone al centro al guionista Herman Mankiewicz mientras desarrolla el guion de la conocida película lanzada en 1941, Citizen Kane. La historia presenta así varias reflexiones sobre el tumultuoso mundo del cine de la época, lleno de decadencia y tragedias, mantenidas en secreto.

Side by Side

El documental de 2012 habla de cómo el cine se adapta, cambia y crece, o estanca, conforme avanza la tecnología. Con entrevistas a realizadores como James Cameron, David Fincher, Greta Gerwig, Martin Scorsese, Robert Rodriguez y más, pone en perspectiva al cine digital frente al análogo.

The Artist

La cinta de 2011 y ganadora del Oscar hace honor a las películas de cine mudo. Filmada en blanco y negro, emulando aquella época de las décadas de 1930 y 1930, cuenta la historia del romance entre un reconocido actor y una actriz en ascenso, en plena entrada al cine sonoro.

Hollywoodland

Con su grado de ficción, la cinta se centra en la historia real de la muerte del actor George Reeves, que interpretaba a Superman en televisión. Su fallecimiento hasta la fecha sigue sin esclarecerse, pues aunque se creyó un suicidio, evidencia apunta a que fue asesinato para esconder algún secreto.