¿Qué es el Silhouette Challenge? El reto de TikTok que expone a mujeres

Recientemente en redes sociales se ha viralizado el reto del 'Silhouette Challenge', mismo que ha generado diversas opiniones al verse inmerso en la polémica por resultar 'peligroso' para los usuarios que lo practican, pues su seguridad podría quedar expuesta.

El reto que se ha vuelto popular especialmente a través de TikTok, consiste en grabarse primero con ropa holgada mientras suena la canción de 'Put Your Head On My Shoulder', de Paul Anka, para después cambiar la imagen a un filtro rojo y obscuro en el que su protagonista, que son en su mayoría mujeres, lucen sus siluetas desnudas o con poca ropa.

Con la idea de que su intimidad está protegida por el filtro, decenas de usuarios se han sumado al reto, entre ellos famosas personalidades como la cantante Thalía, sin embargo, esta tendencia se ha convertido también en un riesgo para la privacidad, pues en redes se hablan de tutoriales para deshacerse de los efectos que ofrece la aplicación.

Ante la posibilidad de que con ayuda de otras herramientas digitales algunos puedan deshacerse del filtro rojo y quede expuesta la intimidad de la persona que realiza el reto, TikTok dijo que analizará la situación para eliminar dicho efecto y así evitar que la privacidad de sus usuarios se vea en peligro.

Tarde mil para poder hacer este tiktok porque no se editar y porque me peine, ojala me den un fav aunque sea #silhouettechallenge pic.twitter.com/SE4xjMW7BU — MILFcpck (@gnarlycpck) February 1, 2021