¿Cuántos colores puedes ver? Ilusión óptica genera desconcierto

Una imagen con ilusión óptica compartida en redes sociales se hecho viral luego de que internautas batallaran para descifrar la respuesta.

“¿Cuántos colores puedes ver?”, es el mensaje que acompaña a la imagen en que una paleta de colores que van entre el morado y el violeta o lavanda se difuminan, recoge el diario Mirror.

Las respuestas varían, comenzando por tres y llegando hasta al menos 40, con algunos internautas bromeando números exagerado, como ‘más de 100’. La diferencia de opiniones desató un debate de cuántos colores hay en la imagen realmente y aunque no hay una respuesta clara, sí se ha aclarado por qué algunas personas perciben más o menos colores. "Para toda la gente aquí confundida... principalmente tiene algo que ver con su dispositivo de salida (teléfono inteligente, computadora portátil, etc.), porque la reproducción del color difiere mucho entre dispositivos. Además, también influye si lo está viendo en modo oscuro o claro, la luz que lo rodea en la vida real, etc."