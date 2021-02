Mujer se hace viral al quitarse el tinte de cabello en un lavado de autos

Una mujer se está haciendo viral con un video compartido en TikTok en que muestra que se tiñó el cabello de rojo y para evitar manchar su baño, decidió enjuagar el color en un sitio de lavado de autos.

Como se observa en el clip, la mujer tiene las manos manchadas de rojo por el tinte, que explica es la razón por la que no quiere retirar el color en el baño de su casa. Acude a un sitio de lavado de autos, donde con el agua de una manguera a presión, logra retirar el tinte de su cabello.

"Quiero que todos se detengan y lean la etiqueta de advertencia antes de hacer esto. Como saben, para sacar el tinte sin arruinar mi baño de porcelana o el lavabo, tuve que ir al lavado de autos para quitármelo del cabello. ¿Valió la pena? Claro. ¿Hacía frío? Absolutamente", dice la mujer en la grabación.

Su idea no obstante, no es avalada por los expertos en tintes. La colorista de Nueva York, Nikki Ferrara, le dijo a Yahoo sobre el tema: “Así que lo único que creo que podría ser el problema aquí es que no se puso una capa protectora alrededor de la cara y no usó los guantes proporcionados. También me parece interesante que las instrucciones dicen que puede manchar las superficies, así que no se enjuague en la ducha... Siento que esto es algo que debería ser un producto exclusivo de salón".