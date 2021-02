La multipropiedad siempre sale mal

La multipropiedad en el futbol mundial supuestamente estaba prohibida. La FIFA ha sido ambigua en juzgarla al grado de decir que más que prohibirla, “recomendaba” que no se diera y que mientras no hubiera queja de alguna Federación afiliada no iba a a ser policía de nada ni nadie. En resumen, la máxima autoridad futbolística se lavó las manos, se hizo de la vista gorda.

Aquí en México la multipropiedad más señalada fue la de Televisa que se dio en los noventas y entrando los dos mil. Emilio Azcárraga Jean llegó a ser dueño oficialmente de tres franquicias: La de siempre, su América, el Necaxa y el San Luis. José Ramón Fernández y su lacayo fiel David Faitelson se quejaron por años y sugerían arreglos de partidos, le dieron duro y duro al asunto con todo y que su empresa TV Azteca cayó en multipropiedad por ahí de 1996 cuando se hizo propietaria oficialmente del Veracruz y del Morelia. Con descaro y sin presentar prueba alguna, ponían en duda cada enfrentamiento de equipos de Televisa y jamás ni una palabra cuando se enfrentaban Monarcas y Tiburones. Aunque jamás se comprobó ningún amaño e incluso el América mandó a segunda al Necaxa, en lugar de lavar la imagen el sabor de la multipropiedad siempre fue amargo y desagradable. Fue la guerra por las transmisiones del TRI lo que provocaba la multipropiedad en las televisoras, había que tener votos asegurados en la mesa de la Federación para decisiones importantes, cuando las cosas se arreglaron y se dio el “duopolio”, la multipropiedad perdió sentido pero el daño estaba hecho y sigue afectando, espantó a nuevos dueños y ahora para poder tener una Liga de más de doce equipos se “necesita” la multipropiedad, tristemente así es. Se han anunciado varios límites para terminar con esta práctica pero jamás se han cumplido. Decio De María dijo que para 2013 y Enrique Bonilla que para 2019, nada pasó, los dueños siguen haciendo lo que les conviene y es normal, es su negocio y quitar de golpe la multipropiedad sería la desaparición automática de varias franquicias. Aquí en La Laguna estamos “estrenando” multipropiedad, Grupo Orlegi es propietario de Santos Laguna y el Atlas. La cosa no va bien, olvidémonos de amaños de partido, yo no creo en esas cosas, en lo que si creo porque lo veo y lo viví como americanista hace años, es que la multipropiedad siempre sale mal, es muy molesto el manoseo de jugadores, la sospecha constante y el clima de estar haciendo “cosas buenas que parecen malas”, las cosas se maquillan con buenos resultados pero empates de último minuto como el del sábado pasado hacen estallar y mostrar todo ese coraje e incomodidad que la afición tiene. Siempre será mejor todo sin multipropiedad. Es un hecho comprobado. Manye Castil // @manyecastil 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste