Amor, amor, amor

En México, nos las rifamos para hablar del amor; o el desamor, que por lo general van acompañados. En el principio, son las serenatas, cuando apenas se está comenzando a aprender a tocar la guitarra, o tienes el dinero suficiente para contratar un trio o a unos mariachis; o cuentas con amigos que pertenecen a la estudiantina o a la rondalla de la escuela, o ya de perdis, si no tienes para más, el stéreo del auto; bueno, eso era antes, ahora es lo digitalizado; el teléfono le pones una bocina y ya está. Se despierta al barrio en la madrugada, con la voz doliente de los enamorados.

Allá de antes era página blanca, despierta dulce amor de mi vida; no hay ojos más bellos, en la tierra mía, que los negros ojos de una tapatía. Muchas más. Hoy no sé cuáles sean, pero las tradiciones no se pierden, el chiste es expresar el amor de una forma sincera, con canciones, monos de peluche, flores, cenas.

Si el amor no prende, siguen las canciones del desamor que por algún tiempo serán consumidas por aquellos que fueron decepcionados. José Alfredo Jiménez es un manantial decanciones que hablan sobre el desamor: Se me acabó la fuerza, de la mano izquierda/ voy a dejarte el mundo para ti solita. Las de Lupita de Alessio sirvieron en nuestra época; más recientemente las de paquita la del barrio: Ya oíste inútil.

Pero el amor no solamente se da entre las parejas de cualquier tipo; éste siempre nos rodea, está por ahí desde el momento mismo en que somos engendrados; porque en hacer el amor, hay un riesgo de traer un hijo. Hay quienes los desean y hay quienes los evitan. Yo desee a mis hijos y es un tipo de amor que también dura toda la vida; y tiene sus canciones, comenzando con las de cuna.

La contraparte es el amor que se tiene a los progenitores, principalmente a la madre, la tierna, la dulce. Se le lleva serenata el diez de mayo, se le regalan flores, besos, y hasta cacharros para que siga con sus labores domésticas. Las madres de hoy ya se han independizado de esas funciones; es que para el diez de mayo, habrá que evitar las licuadoras.

El padre es como el más macho, no se le puede llevar serenata; aunque también tiene un repertorio de canciones. Es un gran tipo mi viejo, que ya camina lego./ Mi padre y yo lo plantamos, en el límite del patio, donde termina la casa.

Como que con el padre ponemos más distancia para expresarle el amor. Algunos no les gusta que los besen. Yo si besaba al mío como beso a mi hijo; ahora con esto de la sana distancia, pues los besos se evitan y se vuelven más esporádicos.

El amor a los abuelos es la extensión del amor a los padres; aunque diferente, porque los abuelos chiquean más; la labor de educar recae en los padres, los abuelos tienden a consentir y a veces, más de lo debido.

También existe el amor a los hermanos; con ellos nos podemos pelear, pero también son el apoyo más directo que encontramos a lo largo de nuestra vida. Con los que primero se juega; algunos son nuestros confidentes, saben nuestros secretos y hasta nos pueden defender en la escuela. Las familias unidas, por lo general, triunfan.

Los amigos son la extensión de la familia; son los hermanos que escogemos libremente, los que nos acompañan en las principales aventuras; y en las serenatas, por supuesto. Las buenas amistades, duran por siempre y de ahí salen los grupos bien coordinados que te pueden hacer triunfar en la vida. La amistad es otro tipo de amor, que está ahí presente para cuando se necesita o para cuando te necesita.

Pero si tienes un corazón grande, aún lo puedes seguir llenado con otro tipo de amor; el que le debes de tener a tu comunidad, a tu barrio, a tu ciudad, a tus vecinos. Si nos amáramos, tendríamos conciencia de que nuestros actos no perjudicarán. Entre todos, es posible realizar muchas cosas; por lo menos, nuestras calles barridas, con árboles bien cuidados, y arbotantes que iluminaran por la noche. Antes, sacabas tu silla a la cera para platicar con el vecino, hace mucho se perdió esa costumbre. Ahora nos recelamos. Ese es un tipo de amor que abría que recuperar; al amor a la escuela, el amor a nuestro lugar de trabajo, de ahí comemos. El amor a la patria que nos suena a cursilería: México lindo y querido, se muero lejos de ti.

Feliz día del amor y la amistad; de todos los tipos de amores. Significa que no estás solo y a alguien le importas; o alguien te importa.