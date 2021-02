Buscará reforma eléctrica de AMLO revertir efectos de la aprobada con Peña

La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados impulsará la reforma a la ley de la Industria Eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el coordinador de esta bancada parlamentaria, Ignacio Mier Velazco.

"No nos oponemos a una competencia legítima y equitativa, esto no tiene una carga ideológica, sino de respetar condiciones de equidad, de igualdad de libre competencia, que no pongan en situación de desventaja la industria eléctrica nacional para favorecer a unos cuantos", dijo.

A través de un boletín de prensa, el diputado aseguró que dicha iniciativa es "la más importante" que impulsará la actual legislatura.

Dijo que se buscará realizar las reformas con apego a la ley para evitar la presentación de controversias constitucionales y que estas modificaciones legales, buscarán revertir los efectos de la reforma energética aprobada durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

"Se trata de la iniciativa más importante de esta Legislatura, ya que garantizará piso parejo, libre competencia y la eliminación del dumping, práctica que iba en detrimento del sector eléctrico nacional'', dijo.

"En la aprobación de esta iniciativa preferente no habrá lugar a ningún tipo de controversia constitucional pues todo el proceso se hará con estricto apego a la ley, respetando las inversiones y protegiendo los intereses de la nación y los consumidores".

Comentó que el proceso legislativo incluirá que se reúna la Comisión de Energía para convocar al Parlamento Abierto sobre este tema, donde el grupo parlamentario de Morena buscará argumentar que la reforma energética de 2013 se aprobó para favorecer intereses particulares a través del uso de huecos legales en el reglamento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"(El debate) No se centra en ideologías, sino en la defensa de la libre competencia en condiciones equitativas tanto para las empresas particulares como para las empresas productivas del Estado", dijo.

"Creemos en la inversión privada y en la inversión pública privada, pero queremos reglas parejas, que se respete la libre competencia en condiciones de equidad, que se evite el dumping, que se evite el subsidio disfrazado y que la modernización del sistema eléctrico y de apertura sea en el propósito que inspiró la reforma constitucional, que tengamos energías limpias y un mejor servicio en confiabilidad y precios", enfatizó.

Dijo que en la reforma energética de 2013 se reconoció que la energía limpia era la producida en hidroeléctricas, nucleoeléctricas y ciclos combinados; sin embargo se han aprovechado recovecos en el reglamento para desplazarlas y de esta forma, favorecer los contratos que ya tenían, "en un sistema de cuotas y de cuates para generar un negocio particular".

"Nos prometieron una reforma para tener energías limpias y más baratas, ¿las tenemos?, ¿los recibos en el comercio están llegando más baratos, en las casas?", cuestionó.

Por ello, el coordinador de Ignacio Mier sostuvo que su grupo apoyará la iniciativa del titular del Ejecutivo federal en sus términos porque es algo justo para el país.