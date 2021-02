La Columna de Rosell

Hoy es el Súper Tazón número 55 y una catarata de estadísticas se nos vienen encima. Obviamente los números que posee Tom Brady el mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa Bay a lo largo de su carrera con Patriotas y un año con Bucaneros, alcanzan según algunos expertos para seleccionarlo tres veces al Salón de la Fama. ¿Por qué lo odio? ¿Por qué deseo fervientemente que pierda y si es posible humillantemente? Por simple envidia, no hay otra razón. Mi corazón quedó destrozado viendo el último partido de mis Steelers y Big Ben Roethlisberger, apabullados por nuestro cliente más frecuente los Browns de Cleveland. Entonces me quedaba el consuelo del acomplejado y amargado, que Tampa perdiera a las primeras de cambio y por paliza, ¿contra Washington? ¿Es en serio Rafael? Pues claro que no, Brady y los Bucs pasaron fácilmente ese escalón, siguiente, también de visita contra Drew Brees y Nueva Orleáns, ahí si estamos hablando en serio Tomás, pues nada, que Tampa Bay se deshizo de los Santos dejando a Brees al borde del retiro. Bueno, otra leyenda, otro seguro salón de la fama, Aaron Rodgers y en la tundra helada de Green Bay, pues nada, el mejor clima en años y Brady y sus Bucaneros también hicieron morder la poca nieve a los Empacadores de la Bahía Verde.

Y así la décima visita de este hijo de la fregada al Super Bowl. En 21 años como profesional este méndigo, ha ganado seis veces el Súper Tazón, cuatro veces ha sido el MVP del SB, tres veces MVP de la Liga, tiene 44 partidos de playoffs y un sin número más de estadísticas que lo avalan sin mayor discusión como el mejor jugador en la historia de la NFL, olvídense del mejor quarterback, simplemente el mejor futbolista que ha existido en el futbol americano profesional de los Estados Unidos.

Pero algo tiene este All American Boy que me hace tenerle una inquina insana, unos celos inexplicables, dijeras tú, me bajó a Gisele Bündchen, ahí tendría motivos y hasta instintos homicidas contra este apuesto sujeto, pero no, esa mujer no tiene ni la menor idea de mi existencia en este planeta. Entonces ¿es un mam... histórico? ¿es un Kanye West con casco? Pues no, resulta que es a todísima madre, humilde, atento, reconoce siempre al rival, salió a jugar con Drew Brees y sus chavos al campo del Mercedes-Benz Stadium después de que él y los Bucaneros eliminaron y sumieron en la incertidumbre sobre el futuro de Brees como jugador profesional.

Pero no solo platicó con la familia Brees, si no se puso a tirar pases a petición de los chavos de Drew. "¿Papá le puedo pedir a Tom que me mande un pase?" "pero para eso estamos aquí, yo te puedo mandar el pase" "pero, no te lo vayan a interceptar". Chale, y entonces Brady dice: "claro kid, si tu papá nos da permiso con gusto". "No pos desen", dice resignado papá Brees y Tom manda un pase flotadito perfecto a uno de los hijos de Drew mientras el otro que cubría la jugada se quedó asombrado de la precisión de Brady.

En la NFl como en los demás deportes profesionales en USA, existe un "cáncer" que es la violencia doméstica o inter familiar, pero, sobre todo es la NFL la que se lleva un deshonroso primer lugar con cerca de mil casos a partir del año 2000. Digo, si Tom está casado con una exsupermodelo (que está en estos momentos para estelarizar mañana un desfile de Victorias Secret) y lejos de sentir celos aún que sean leves, ya sea por su deslumbrante belleza o por su éxito en su carrera. (catorce años seguidos siendo la modelo mejor pagada en el mundo). Nada, que a pesar de altas y bajas como cualquier matrimonio han sabido sortear los problemas y han afianzado su relación. Tom respeta a su mujer y viceversa. Cuando le preguntan a Brady que si juntaran las ganancias del matrimonio ¿a cuánto ascendería su fortuna?, y Tom responde que eso no importa, si no el respeto y admiración mutuo que los ha llevado a tener la parejita Benjamin y Vivian, y tener ahora más que nunca un matrimonio sólido y estable. Bueno, pero yo si les puedo decir que en el 2020 trascendió que la fortuna de estos dos, ronda los 500 millones de euros. En fin, pin... Brady te deseo que pierdas hoy contra Patrick Mahomes y te quedes con seis Super Bowls, como que si ganas tendrías más trofeos Lombardi que mis Steelers, no señor, tampoco exageres. P.S. Qué bueno eres desgraciado.

