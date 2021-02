Amanda Gorman, la poeta del Super Bowl

En Estados Unidos, la voz de la poesía ha aumentado sus decibeles desde el tintero de las plumas jóvenes. Aunque la metáfora apunta a la perspectiva clásica de un escritor, lo cierto es que los nuevos poetas teclean en sus computadoras o teléfonos móviles las instrucciones que les dicta su alma creativa. Su inspiración abraza a la tecnología como una herramienta más para la creación.

Así, la poeta Amanda Gorman (Los Ángeles, 1998) se plantará en el estadio Raymond James de Tampa Bay y recitará hoy sus versos en la LV edición del Super Bowl, en honor de aquellos estadounidenses que han brindado ayuda médica y comunitaria durante la pandemia de COVID-19.

Ya lo dijo alguna vez el poeta español Antonio Colinas: "La poesía puede sanar y salvar". Las cualidades paliativas de la palabra emergen de un mar resiliente. Los versos se posicionan en las hojas como un desahogo ante la incertidumbre. El poeta alza su voz entintada para expresar su sentir, en una época que llenó de cuestiones y dudas a la existencia humana.

EL PERFIL

Amanda Gorman nació hace 22 años en Los Ángeles, California. Se crió a verso libre, bajo las enseñanzas de su madre, una profesora llamada Joan Wicks.

Gorman ha mencionado en entrevistas que creció en un hogar donde no se tenía tanto acceso a la televisión, así que su inquieta imaginación se refugió en la lectura y más adelante en la escritura, por supuesto, alentada por su madre.

Ha sido inspirada por las obras de poetas afroamericanos como Yusef Komunyakaa, Sonia Sanchez, Tracy K. Smith, Phillis Wheatley, además de grandes pensadores como Martin Luther King, Abraham Lincoln, Frederick Douglass y Winston Churchill.

Para su educación profesional, se inscribió en la Universidad de Harvard, donde se graduó como socióloga y en 2015 publicó su libro The one for whom food is not enough.

En 2017 fue la primera persona en Estados Unidos en ser reconocida como Poeta Nacional Juvenil Laureada.

Su nombre ha aparecido recientemente en los medios de comunicación debido a su intervención en la investidura presidencial de Joe Biden, acontecida el pasado 20 de enero, donde recitó el poema The hill we climb, mismo que conmovió por su retórica, la cual enfocó a la palabra como vehículo paliativo y herramienta de transformación social.

Envuelta en un saco amarillo, Gorman se plantó ante el micrófono, en el ala oeste del Capitolio y recitó lo siguiente: "La pérdida que llevamos, un mar que debemos vadear. Hemos desafiado el vientre de la bestia. Hemos aprendido que la tranquilidad no siempre es paz. En las normas y nociones de lo que es justo, no siempre es justicia. Y, sin embargo, el amanecer es nuestro antes de que nos diéramos cuenta. De alguna manera lo hacemos. De alguna manera hemos resistido y hemos sido testigos de una nación que no está rota, sino simplemente inacabada. Nosotros, los sucesores de un país y una época en que una chica afroamericana delgada, descendiente de esclavos y criada por una madre soltera, podemos soñar con convertirse en presidente o encontrarse recitando por uno".

LA ENTREVISTA DE MICHELLE OBAMA

La exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, estuvo presente en la investidura de Joe Biden cuando Gorman recitó su poema.

Anteriormente, Michelle Obama había interactuado con la joven poeta en un par de ocasiones: en 2016 en un evento de la Casa Blanca para el programa Nacional de Poetas Estudiantiles y nuevamente en un evento de 2018 para la entrega de premios Black Girls Rock!.

Con motivo de su participación en el Super Bowl LV, Gorman fue entrevistada por Michelle Obama para la revista Time. En una plática profunda y extensa, ambas mujeres conversaron sobre el papel de la poesía en las influencias y perspectivas políticas, literarias y sociales, de cara a una nueva etapa en la nación norteamericana y las transformaciones en el mundo. Además de un análisis al llamado "renacimiento del arte negro".

Entre las distintas cuestiones, Michelle Obama le preguntó cómo se había preparado para "manejar al país de esa forma" en el discurso de la investidura de Biden. Gorman comentó que "preparó su cuerpo y psique para ese momento", adentrándose en la emotividad del poema y ensayando frente al espejo, ante ese reflejo que sólo pocos se atreven a enfrentar.

Otro punto que se tocó fue la participación de la generación de Gorman en movimientos sociales como el Black Lives Matter, originado en 2013 tras la absolución de George Zimmerman sobre el asesinato del joven afroamericano Trayvon Martin en Florida. Y acentuado en mayo de 2020 tras el asesinato de George Floyd en manos de un policía blanco.

"La poesía y el lenguaje suelen estar en el corazón de los movimientos por el cambio. Si nos fijamos en las protestas de Black Lives Matter, vemos carteles que dicen: Nos enterraron, pero no sabían que éramos semillas. Esa es la poesía que se ordena para hablar de justicia racial. Si analiza el discurso Tengo un sueño de Martin Luther King, es un gran documento de retórica que también es un gran documento de poesía, de imágenes y de canciones. Nunca subestimes el poder del arte como lenguaje de la gente".

Amanda Gorman fue contactada por la NFL para que compusiera y recitara un poema dedicado a tres personas que la misma NFL ha considerado "capitanes honorarios" por su labor durante la pandemia. Cabe recordar que Estados Unidos es unos de los países con mayor presencia de COVID-19 en el mundo. Al cierre de esta edición, la nación norteamericana registra 26 millones 901 mil 496 casos y dos millones 306 mil 818 decesos a causa de la enfermedad.

Biografía

Amanda Gorman.

* Nació en 1998 en Los Ángeles, California. Tiene 22 años.

* En 2017 fue nombrada Poeta Nacional Juvenil Laureada de Estados Unidos.

* Ha escrito libros como The one for whom food is not enough (2015) y Change sings (2021).

* El pasado 20 de enero participó en la investidura presidencial de Joe Biden con el poema The hill we climb.

*Hoy recitará una obra de su autoría para los "capitanes honorarios" que han ayudado en la pandemia de COVID-19.