Piden dejar cargo si buscan la reelección

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sugirió a los alcaldes que, independientemente del partido político al que pertenezcan, separarse del cargo si es que ganan la candidatura para pelear por su reelección y que así no haya ningún problema con el uso de recursos públicos.

Tras darse a conocer que los alcaldes de Azcapotzalco, Vidale Llerenas, y de Tláhuac, Raymundo Martínez, pidieron 15 días de licencia para participar en el proceso interno de Morena, la mandataria comentó que algunos ediles le comunicaron que tomarán esa decisión y que también los morenistas analizan separarse del cargo si ganan la candidatura, lo cual, opinó, debería ser para todos y sin distingo de partido político.

"[Alcaldes] se están definiendo. Una vez que ganen la encuesta, pues separarse de su cargo, que yo creo sería una orientación para todos aquellos, no importa el partido que pertenezcan, para poder garantizar que no se están utilizando recursos públicos en campañas", dijo.

Agregó que no es obligatorio por la ley electoral: "Sí es importante esta separación del cargo, para que haya una igualdad de circunstancias con otros candidatos (…) Este no es un asunto sólo de Morena, yo creo que más allá de la ley electoral, pues es importante separarse del cargo para que no haya ningún problema relacionado con uso de recursos públicos".

También comentó que alrededor de 10 funcionarios de su administración tienen la intención de postularse para un puesto de elección popular, por lo que les pidió que se separaran del cargo.

En entrevista, Juan Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco, expuso que no se separará del cargo mientras es aspirante a la candidatura, pero que sí dejará la alcaldía, en caso de ser el candidato.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, mencionó que no se separará, pues no hay necesidad de aplicarse a la figura de reelección.

Lo mismo pasa con el edil de Cuauhtémoc, Néstor Núñez. Mientras que Armando Quintero, de Iztacalco, aseguró que por el momento no pedirá licencia, pero que si gana, lo hará.

De los 16 alcaldes, tres han pedido licencia temporal para participar en procesos internos para buscar una candidatura. Los ediles morenistas de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, y el de Tláhuac, Raymundo Martínez, van por la reelección y se ausentarán hasta el 20 de febrero.

Layda Sansores obtuvo un permiso por 21 días al cargo de alcaldesa en Álvaro Obregón. Ella es la candidata de Morena al gobierno de Campeche.

DESTAPAN A OTRO ALCALDE MORENISTA

La mandataria local adelantó que Octavio Rivero, alcalde de Milpa Alta, fue postulado en el 2018 por la alianza PRD-PAN y Movimiento Ciudadano, pero que ahora está en Morena, al contabilizar 13 alcaldes identificados con ese partido político. "El alcalde de Milpa Alta recientemente anunció su cercanía con Morena", dijo.

Al respecto, Rivero informó que buscará aportar y fortalecer los esfuerzos de la 4T, por lo que hoy dará a conocer su posicionamiento político.