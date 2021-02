Tortillería de la CDMX apoya a ancianos para el registro de su vacunación

Una tortillería en la CDMX, se ha hecho acreedora de aplausos en redes sociales tras darse a conocer que se encuentra apoyando a adultos mayores para el registro de su vacunación contra COVID-19.

Se trata de la tortillería 'La Abuela', ubicada en la alcaldía de Tlalpan y la cual ya había dado de qué hablar hace unos meses cuando apoyó a niños a continuar con sus clases en línea, ante la interrupción de sus estudios por la pandemia.

La copropietaria del negocio, Dalia Dávila, ahora se dedica a ayudar con su teléfono a aquellos que no cuentan con los recursos o los conocimientos para utilizar computadoras o smartphones y lograr su registro de vacunación.

"Se acercó uno de nuestros abuelitos a preguntar y le dije como, sí, es que no entiendo nada y yo me quiero vacunar y le digo espérate y empecé a checar y le dije sí se va a poder y empezamos a ver qué es lo que se necesitaba, uno de los amigos me mando paso a paso y súper rápido, nosotros pensamos que mi teléfono que esta viejito, no servía, pero era la plataforma, hemos podido registrar a todos los abuelitos, somos cinco, y así rápido todos subiendo a la plataforma", dijo Dávila a Noticieros Televisa.

Por otra parte la mujer destacó que no se les está cobrando nada y que pueden atenderlos en un horario de 8 a 6 de la tarde.