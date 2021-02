De sociales...

Hola, Hola... Ante nosotros esta la esperanza de la vacuna… No bajemos la guardia ante el COVID.

■ Culminó su misión en la tierra, el estimado caballero y fino amigo José Francisco “Pepe Quico” Bredeé Ortiz, sincera condolencia a la familia Bredeé Fernández, en especial a su esposa María Concepción Fernández de Bredeé, sus hijas Coqui, Ane y Marytere. Pepe Quico, Se distinguió por ser persona íntegra, profesional y ética, sobre todo en el ámbito del Sector Agropecuario de la Comarca Lagunera, fue un gran benefactor, acertado consejero y destacado en el grupo de agrónomos exatec. Supo hacer y conservar amigos, deja gratos recuerdos para quienes tuvimos el gusto de tratarlo. Que el Creador, los fortalezca en su ausencia. Para él oración y descanse en paz.

■ Envío afectuoso saludo al Hermano Julián Roberto Martínez Sánchez, Director del Instituto Francés de la Laguna. Ya están viendo la manera de festejar su 82 aniversario dentro esta modalidad.

■ Muchas felicidades a Contextos, por sus 24 años de excelente labor informativa, manteniéndonos a todos los Laguneros a la vanguardia de las noticias, así como 9 años de KIUU (antes 880 AM), a toda la familia De la Rosa, a Don Luis de la Rosa Córdova y Luis de la Rosa Montellano con cariño “Guicho”, por haber hecho del Grupo Grem, los predilectos del cuadrante de la radio con todos los avances tecnológicos que nos permiten escucharlos y verlos en cualquier punto cardinal del planeta, a sus concesionarios, a todos los que han transitado por Contextos, colaboradores y conductores, muy en especial mi querida amiga Marcela Pamanes. Hay que recordar que fue la única estación con la tecnología para que se escuchara en estéreo a pesar de estar en amplitud modulada y mucho antes de esto, fue la famosa Radio Mayrán, que transmitía desde el edificio González Cárdenas. Enhorabuena y que sean muchos, muchos más, acompañados siempre del éxito.

■ Un motivo para celebrar el día del Amor y la Amistad, se llevará a cabo el miércoles 10, una cata virtual Chocolate y Vino, con Mariana Torres y Javier Nava, el cupo es limitado, aproveche su costo de preventa hasta el lunes 8. El paquete para dos

personas incluye: 1 botella Cuatro Dos Cabernet Franc-Shiraz, Cavernet-Sauvignon-Merlot; 1 caja de chocolates especial de cata con ediciones especiales San Valentín de 10 piezas y mini guía física para degustación de chocolate de chocolate. Si está interesado puede registrar su pedido al 871-346-19-77.

■ Ya están con todos los preparativos Mariano Castañeda González y Roció García Ramírez de Castañeda, para llevar a su pequeña hija a la pila bautismal el próximo miércoles 10, donde recibirán las aguas del Jordán y le darán por nombre Macarena. Estarán presentes los abuelos Jesús Castañeda, Covadonga González de Castañeda, Jesús García Lesprón y Roció Ramírez Hamdan de García, quienes comparten esta alegría al lado de sus hijos y su hermosa nieta. Al término de la ceremonia, se ofrecerá una comida familiar, en casa de los abuelos García Ramírez y brindaran por la nueva cristiana.

■ En días pasados, el respetado y admirado, por su labor pastoral, el señor Obispo Raúl Verá López, se retiró de la Diócesis de Saltillo. El Obispo Vera, deja una gran trayectoria, fue un gran luchador social ante cualquier adversidad, muy en particular la injusticia, construyó excelentes proyectos para edificar una iglesia unida, organizando sectores laicos para que vivieran el espíritu del Concilio Vaticano II, una iglesia cercana a toda la sociedad, esto le valió la gran admiración y cariño, no solo de los feligreses, también de todos los coahuilenses. Años atrás, tuve el gusto de conocerle y tratarlo, gracias al ex rector de la IBERO, el Padre Héctor Acuña, SJ.

■ Con este motivo le damos la bienvenida a Monseñor Hilario González, ya que en días pasados inicio en el ministerio episcopal al frente de esta Diócesis. ¡Congratulaciones!

■ Ya se encuentra gozando la gloria eterna, mi amigo y compañero siglero, Christian Manuel López Torre, mis condolencias a la familia López Juárez. Que Dios Padre en su infinita bondad les conforte y conceda pronta resignación. Y para él oración por su eterno descanso.

■ El miércoles 4, las gemelas Keta y Katy Bonilla Murra iniciaron una vuelta más al Astro Rey, y lo celebraron con una comida y cena familiar, en los lugares donde radican. Desde temprano recibieron felicitaciones y cúmulo de parabienes de sus numerosas amistades y familia.

■ La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector Maestro Omar Lozano Cantú, invitan a realizar una cita en www.ual.mx para que visites su Casa Abierta y de esta manera conozcan lo que la UAL ofrece mediante un recorrido por las instalaciones, orientación vocacional, promociones especiales, trámite de becas y fichas para examen de admisión. Para más información puede comunicarse a los teléfonos 871-729-01-56 y 871-387-77-98 o al correo promoció[email protected]

■ Este pendiente de las actividades que realiza la Camerata de Coahuila a traes de su página de Facebook Camerata de Coahuila.

■ Con motivo de la pandemia, en esta ocasión se cancela la edición número 29 del Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros (Engalec) y la Edición número 15 del Encuentro Internacional Agropecuario (EIA), los cuales se realizaban en el Tecnológico de Monterrey Campus Laguna. Apropósito, del Engalec, Pepe Quico, fue uno de los iniciadores.

■ FEMSA y el Tecnológico de Monterrey, invitan a las instituciones de investigación, agrupaciones profesionales, asociaciones civiles, organismos intermedios, empresas, instituciones educativas y entidades gubernamentales del país o extranjeras, a presentar candidatos para la 28ª edición del Premio Eugenio Garza Sada, que reconoce las habilidades de liderazgo social y empresarial, que definieron la vida y obra de don Eugenio Garza Sada. El Premio consta de tres categorías: Liderazgo Empresarial Humanista; Emprendimiento Social e Innovación Social Estudiantil, La convocatoria ya está abierta; para Liderazgo Empresarial Humanista y Emprendimiento Social, el límite es el 15 de marzo y para Innovación Social Estudiantil, el 15 de abril. Para participar o postular a alguien, se debe de ingresar a https://premioeugeniogarzasada.tec.mx/es/convocatoria, descargar el Formato de Registro y la Carta del proponente correspondientes a la categoría en que desea nominar, llenar y posteriormente enviar al correo [email protected] La ceremonia de premiación se llevará a cabo desde el Tec de Monterrey, Campus Monterrey en el mes de septiembre. Para más información sobre el Premio Eugenio Garza Sada: https://premioeugeniogarzasada.tec.mx/, [email protected]

Sabía usted que…?

Continuando con Agustín de Iturbide…Para sostener el plan, se conformó el llamado Ejército Trigarante (religión, independencia y unión) que reunía a las tropas de Iturbide y de los insurgentes, y al que se irían uniendo poco a poco la mayoría de las demás guarniciones realistas del país. El 2 de marzo, Iturbide se reunió con sus oficiales en Celaya, se celebró una misa y se juró obediencia a la religión, a la independencia y a Fernando VII. En la capital, el 3 de marzo, el virrey Apodaca publicó una proclama para exhortar a los habitantes para no leer los planes seductores emanados del jefe rebelde, los cuales eran contrarios a la Constitución que se había jurado ocho meses antes. El mismo día, también el Ayuntamiento de M xico publicó una proclama dirigida a los habitantes para resistir los ataques e intrigas del servil despotismo, exhortándolos en nombre de la religión a permanecer fieles al rey, a la Constitución y a las autoridades legítimas. Los absolutistas que habían participado en la Conspiración de la Profesa, vieron con recelo que el Plan de Iguala desvanecía sus ilusiones y trastornaba sus planes; irritados, se unieron al gobierno en la tarea de reprimir a Iturbide. El 14 de marzo, el virrey declaró que Iturbide estaba fuera de la protección de la ley, ofreció un indulto general a quienes hubiesen jurado el Plan de Iguala, siempre y cuando reiterasen su juramento de fidelidad a la Constitución y al rey. En Ciudad de México se formó el Ejército del Sur con una tropa de cinco mil hombres inicialmente bajo el mando del mariscal de campo Pascual de Liñán y del brigadier Javier de Gabriel. El coronel José Gabriel de Armijo fue nombrado nuevamente Comandante General del Sur. A la milicia se unieron el batallón de Castilla del coronel Francisco Hevia, el batallón del Infante Carlos, parte de la caballería del regimiento del Príncipe y el coronel Juan Ráfols que se encontraba en Tejupilco.

Hasta la próxima y recuerda…

El que vence, no necesita dar explicaciones.