Donde la olla de presión está a punto de explotar por la megaconfrontación en puerta es en el partido de moda, Morena, pues el tiempo pasa y no logran ponerse de acuerdo. Los subagentes, que todo lo ven y todo lo oyen, comentan que en Coahuila, luego de que el CEN de Mario Delgado emitiera la convocatoria para el proceso interno de "selección" de los candidatos a las alcaldías, los que corrieron a registrarse en línea, que fue la modalidad impuesta, fueron los diputados federales con licencia Miroslava Sánchez y José Ángel Pérez. La fecha límite para cumplir con este requisito vence el próximo domingo 7 de febrero y nada se sabe del registro del "Niño Moreno", también conocido como el ex "hooligan" panista Luis Fernando Salazar, quien jura y perjura será el bueno, y quien por cierto ya pagó por adelantado la renta de espectaculares situados en lugares estratégicos en la ciudad.

Lo cierto es que Torreón es uno de los municipios que preocupan al partido oficial porque hay tres aspirantes, no existe estructura y sí muchos golpes por debajo de la mesa. Será por lo tanto la "Comisión Nacional de Elecciones" la que habrá de definir los perfiles para una candidatura y posteriormente la "Comisión Nacional de Encuestas" quien determine quién es el bueno. El meollo es que nadie conoce la metodología a emplear ni la fecha de realización de la mencionada encuesta, pero los resultados se tendrán allá por el 26 de marzo. Quien resulte favorecido habrá de enfrentarse a las "travesuras" de los que se quedaron en el camino, para cobrársela. Y lo más preocupante para la 4T lagunera es que, a decir de los subagentes, que consultaron a la pitonisa, si se confirma el dedazo moreno a favor de Luis Fernando Salazar, el que buscaría la alcaldía por otro partido es el diputado José Ángel Pérez, lo que convertiría la carrera por la presidencia una elección de cuatro y no de tres.

Luego de que el CEN del PAN palomeara la candidatura a una diputación federal por el principio de mayoría relativa al alcalde Jorge Zermeño Infante, lo que significa que tendrá que hacer campaña para pedir el voto de los ciudadanos. Nuestros subagentes, disfrazados de intendente recién sindicalizado del edificio más caro de la ciudad, nos reportan que ahora lo hará en circunstancias muy diferentes a las de 2018, con un nivel de popularidad desgastado por el ejercicio del poder, en parte gracias a varios de sus colaboradores, sus hijos, la primera dama y una que otra mala decisión. También, los comunicativos subagentes dicen que ya empezaron a "cruzarse" las apuestas de quién quedará como interino entre el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara, la tesorera señalada de nepotismo Mayela Ramírez y el regidor de los taxis, Ignacio García, a quien, por cierto, según los subagentes, que todo lo escuchan, pronto podrían destaparle una travesura que lo estaría metiendo en aprietos y en tiempos electorales más de uno ya anda frotándose las manos.

Desde la "capirucha" del sarape nuestros subagentes, disfrazados de computadora desvencijada y sin internet, nos comentan que pese a que Coahuila fue la cuarta entidad más golpeada por el recorte de participaciones federales el año pasado, pues de 22 mil 541 millones que esperaba solo le dieron 19 mil 417, según el corte al mes de enero, el que armado de gran paciencia sigue tendiendo puentes con el Gobierno federal por el tema de la contingencia sanitaria que trajo el funesto coronavirus es el "góber" epidemiólogo, virólogo y representante médico Miguel Riquelme. Luego de las fallas que durante días tuvo la plataforma habilitada para que los adultos mayores registraran su solicitud para ser vacunados, el "góber" dijo que en cuanto quedara lista se encontrarían los mecanismos para buscar a las personas de este grupo vulnerable, brindarles la asesoría y apoyarlos en su registro a fin de comprobar que realmente hicieron el proceso como corresponde. Lo que les preocupa a las autoridades de salud de la provincia es que sigue sin haber un protocolo, prevalece la desorganización hacia los Estados y lo único que piden es que este delicado y complejo proceso se haga en coordinación, pues son miles de involucrados, no se les puede tener en filas y además hay que ir a buscar a los que no tienen internet, a los que viven solos, a los que tienen alguna discapacidad y eso lo pueden hacer las dependencias estatales. Es solo cuestión de respeto, más para una entidad que probó organización durante la vacunación. Por cierto, ya ni vacunas hay, tampoco fecha próxima de recepción. Así… ¿cómo se avanza?

Los subagentes laguneros, que merodean por los pasillos del Palacio de Coss, nos comentan que el disco rayado... Perdón, legislador panista que coordina la bancada de su partido en el congreso local, Rodolfo Walss Aurioles, salió con "la nueva" de solicitar que se forme una "comisión especial" para investigar la Megadeuda de Coahuila, adquirida en el sexenio del "góber" bailarín Humberto Moreira. El diputado, en modo merolico, otra vez buscó los reflectores con añejas banderas, exigiendo claridad en el tema de la deuda, en lugar de abocarse en temas prioritarios para los coahuilenses, como la atención a la pandemia, el avance de la vacunación o la reactivación económica. Sin embargo, el panista que llegó al congreso por la vía fácil… Digo, plurinominal, recurrió al ataque, la confrontación y el trillado tema, no para hacer oposición, sino para llamar la atención. Lo que recibió Walss fue el revire por parte de su compañero en el Congreso Jesús María Montemayor Garza (del PRI, obviamente), quien después de amarrar a su compañera del tricolor, la legisladora Martha Loera, para que no volviera a regarla con eso de pedirle a quien hable de los Moreira que se lave la boca, con sarcasmo le reviró a Walss, que por no haber hecho campaña, ser diputado plurinominal y legislar desde el escritorio, no tenía idea de la realidad de Coahuila. Por cierto, también le señaló que preguntara a su compañero expresidente de la Junta de Gobierno en la anterior legislatura Marcelo Torres por qué no creó esa Comisión, teniendo la mayoría. Pero desde luego que no hubo respuesta. Mientras, el que sigue sudando y sudando frío cada vez que se menciona el apellido Moreira es el tercero del clan más odiado en la entidad, ahora diputado local, Álvaro Moreira.

Todas las veladoras están prendidas para que se cumplan al pie de la letra los acuerdos que se tomaron el martes pasado en la sesión del Subcomité Regional de Salud en La Laguna, que encabezan las autoridades estatales y municipales. Incluso el propio gobernador Miguel Riquelme hizo énfasis en que se realice vigilancia extrema para hacer cumplir los protocolos sanitarios y no se detonen las cifras de contagios del fastidioso coronavirus, como ocurrió en las semanas recientes. Los inspectores de salud estatales junto con los municipales tienen tremenda encomienda de vigilar restaurantes, pastelerías, negocios de venta de flores y sobre todo las colonias para evitar las aglomeraciones y fiestas a partir de mañana domingo con la celebración del Super Bowl y el próximo domingo 14 de febrero por el Día del Amor y la Amistad. Sin duda es una oportunidad para la reactivación de negocios, pero el llamado es a la responsabilidad, pues la emergencia sanitaria va para largo y el uso de cubrebocas y la sana distancia, también. Incluso la instrucción también fue dirigida para que los operativos lleguen a los clubs, privadas y colonias "fifís", donde suelen armar desde fiestas hasta torneos multitudinarios de pádel, aunque, a decir de los subagentes, disfrazados de "valet parking", el que ha contribuido a disminuir las actividades masivas en el Campestre de Torreón es un expresidente del club quien ha dejado a varios socios del lugar que practican este deporte vestidos y alborotados, porque de repente ha solicitado los espacios para reuniones privadas, en las que, a decir de los subagentes, ha estado reunido el magistrado "influencer" e "instagrammer" Miguel Mery Ayup con varios funcionarios del Gobierno del Estado y uno que otro político priista venido a menos de la "capirucha" del esmog como el senador Miguel Ángel Osorio Chong y el senador del PRD Miguel Ángel Mancera, lo que ha hecho que uno que otro envidioso se pregunte si el presidente del Tribunal de Justicia de Coahuila no debería dar ejemplo de la sana distancia, pero que debería tener con la grilla política siendo representante del poder judicial.