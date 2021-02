las palabras tienen la palabra

SIGUE EL NACO DANDO

¿De dónde viene la palabra naco? Es una pregunta que me ha llegado muchas veces, por diferentes medios. ¿Qué es un naco? Como de costumbre, quienes lo preguntan esperan una respuesta concreta, pero lamentablemente no existe.

Es difícil precisar con exactitud lo que es un naco y de dónde viene la palabra; podemos enumerar las acciones que caracterizan a uno de ellos, para que sepamos si entramos en esa categoría.

Una clave muy segura para identificar a un naco es su manera de hablar. El naco definitivamente dice frases como "no sé si haiga", "ahístá la diferiencia", "ora estamos pior" o "el álbitro marcó mal" y si llega a un restaurante de mariscos probablemente pida "un coptel con una pecsi" o quizá con "una coca lai". Luego quizá comentará que en la mañana sólo se desayunó un "confleis de zucaritas" pero no alcanzó a tomar su "chocomil de fresa" como acostumbra "a diario todos los días".

Al naco le encanta ver todas las películas de Estar Guars y cuando está haciendo fila reclama diciendo que "no arrempujen", y se queja de que "está haciendo mucha calor" o que no se aguanta las ganas de "hacer del baño" y que tuvo que "hacer de las aguas" medio escondido en el quicio de una puerta.

Al naco le encanta la "picsa con peperonis" y no es raro que le mande "muchas saludes a tu ñora y a tu carnal" y cuando le dicen algo sorprendente reacciona usando el verbo mirar, pero suprimiendo la m, o sea que lanza un escéptico: "ira, ira, ira" y lo complementa con frases como: "y tú que dijistes" "a qué horas llegastes" y "te juistes y me dejastes" .

Redundancias y pleonasmos son especialidad en el lenguaje naco, joyas como "súbete pa'rriba" o "métete pa' dentro". Además, no puede preciarse de ser buen naco aquel que no tiene un perro en el techo de la casa, el que no cuelga un zapatito cobrizado en el espejo retrovisor de su nave y que trae tatuados en los brazos personajes de Walt Disney alternando con una horrorosa calavera y con una esvástica (suástica) que ni idea tiene de lo que representa.

Puedes encontrar un muñeco de peluche encima de la compu del naco, y sea hombre o mujer, invariablemente usa traje de baño estampado con dibujo de "piel de leopardo", mientras que a sus morrillos (ahora referidos como "las bendis", o sea, las bendiciones) los bautiza con nombres como Brandon José, Kevin Francisco o Jonatán Radamex, mientras que las chavitas se identifican orgullosamente como Jeniffer Guadalupe, Stefanny Elizabeth o Karen Sofía.

Son estos algunos de los principios necesarios para conocer a los nacos, ya decidirá cada quién si le quiere entrar al grupo o lo evita a como dé lugar.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Jorge Sada: ¿Cuántas palabras conoce en el idioma español que terminen en 'J'?

LE RESPONDO:Muy pocas. Reloj, troj -o troje, granero-, carcaj -bolsa de cuero para llevar cosas, como flechas- y boj -cierto tipo de árbol-. Son de las que me acuerdo por ahora.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: ¿Dejaste la dieta? Sí, ya no la necesitaba porque ahora siempre estoy "en línea".