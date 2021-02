Todos somos increíbles

¿Qué tanto juzgamos?¿Qué tanto ponemos barreras por religión, formas de pensar, raza, sexo?¿Qué tan empático soy?

El pasado mes de diciembre realizamos el último programa del año, fue increíble experimentar la sensación de alegría al ver reflejado el trabajo de todo el 2020, de un proyecto que solo estaba pensado hacerlo por 21 días, pero que se convirtió en un estilo de vida integrando un ejército de personas que alrededor del mundo estamos aportando nuestro granito de arena para vibrar positivo y crear un mundo mejor, el mundo que queremos, el mundo que nos merecemos.

Y para cerrar con broche de oro, tuvimos de invitados gente increíble, de diferentes mundos, de diferentes ideologías, pero de nobles sentimientos.

Pudimos reunir personas de diferentes comunidades, primero la libanesa Haifa Ghawi con sus increíbles reflexiones de Resiliencia, de segundo ,la judía Lucy Hop de la institución mexicana Yad Rajamim, hablando de la importancia de la familia y como cuidar a los niños en casa durante la pandemia, y al alemán Sebastian Pipier de la plataforma Tesoro tico, quien nos hablo de sostenibilidad y lo importante que es cuidar nuestro planeta.

Durante el programa que transcurría, me di cuenta que estábamos compartiendo personas tan diferentes, pero tan iguales, personas que no tenemos barreras, de raza, religión, color, ni nada, simplemente, nos unía el amor y las ganas de transformar nuestro mundo.

Nuestra gran invitada fue la reconocida cantante costarricense Debi Nova, nominada a los Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop o Urbano junto a Ricky Martin, Camilo, Kany García y BadBunny.

Debi nos conto su historia y nos compartió que la música siempre estuvo presente desde sus 4 años cuando comenzó a tocar el piano para luego aprender varios instrumentos musicales más.

Todo camino tiene sus obstáculos y eso es lo que le dio las fuerzas para seguir adelante, cuando decidió lanzar su primer álbum, tenia70 canciones listas que al final no pudieron salir y eso fue un golpe duro para ella, pero eso no la detuvo.

Debi aconseja que se cultive la fe y la practica interna diariamente y que nos rodeemos de gente que crea en nosotros y nos apoye.

Ella nos comparte que muchas de sus canciones son inspiradas en momentos difíciles, pero, gracias a esto cuenta con grandes canciones.

Gracias Debi por inspirar a un país, a un continente, a la comunidad latina, gracias por ser tan humilde y tan increíble, tu talento nos impulsa a pensar en grande y a ir por nuestros sueños siempre.

Cerramos el programa con una meditación potente, con nuestras grandes aliadas Mercedes Guzmán desde Atlanta y Adriana Rodríguez desde Uruguay, agradeciendo este año difícil y sus enseñanzas.

¿Qué paso en un año con esta pandemia?¿Que paso con vibremospositivo?

Nos inventamos una excusa para conectar al mundo, descubrir que nada nos divide, que todos somos iguales, que somos increíbles, que tenemos que ver a través del alma y que no importa lo que digan los demás, somos iguales, somos fuertes… y lo más sorprendente fue descubrir que en el transcurso, cuando pensé que ayudaba a los demás, me di cuenta que en realidad me estaba ayudando y encontrando, a mí mismo.

