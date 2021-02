Decomisan 100 kilos de marihuana en Saltillo

Tras llevar a cabo un cateo en una vivienda de Saltillo, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron 100 kilos de marihuana, no obstante, debido a que ninguna persona fue localizada al interior, no hubo detenciones.

Lo anterior, como resultado de trabajos de Investigación para el combate a la venta de estupefacientes.

En el cateo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de personal canino de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Servicios Periciales y personal del Centro de Operaciones Estratégicas destacamentados en la Región Sureste.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la colonia Puerto de las Flores en Saltillo, donde aseguraron siete envoltorios en cinta canela con un peso aproximado de 100 kilogramos de marihuana y una báscula.

El aseguramiento de la droga es resultado de un cateo solicitado por la Representación Social y autorizado por un juez de control.

Los artículos del delito fueron embalados y trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR).

SIN DETENCIONES

No obstante, durante el cateo no se localizaron personas al interior del inmueble, por lo que no hubo detenidos.

Fue en el mes de agosto del 2020 que un total de 10 kilogramos de la droga conocida como cristal, fueron asegurados en un domicilio ubicado en la zona Centro de Saltillo; el hecho ocurrió luego de que elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) realizaran un cateo.

En esa ocasión, el cateo se realizó en una vivienda ubicada en la calle de General Cepeda, entre Presidente Cárdenas y Pedro Agüero.

Trascendió que la casa era usada como bodega de operaciones de un grupo delincuencial