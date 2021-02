FIL Coahuila será hasta septiembre

La Secretaría de Cultura de Coahuila anunció que, de nueva cuenta, la realización de la vigésimo tercera edición de la Feria Internacional del Libro Coahuila será aplazada, esta vez hasta septiembre de 2021.

Se trata de la segunda postergación de este evento, luego de que el año pasado se suspendiera debido a la pandemia y posteriormente se anunciara que se realizaría del 22 de mayo al 02 de abril de 2021.

En entrevista, Salvador Álvarez, director del área de Cultura Escrita en la dependencia estatal, confirmó el nuevo aplazamiento. El motivo es porque actualmente no se cuenta con las condiciones necesarias para efectuar el evento literario de manera presencial.

Álvarez mencionó que la nueva planeación pretende que la feria se efectúe del 16 al 24 de septiembre próximo en el Centro Cultural Universitario de la UAdeC, en el municipio de Arteaga. "Nuestra intención es que sea presencial, con las medidas de sana distancia, las limitantes en la cantidad de asistentes, despachadores de sanitizantes, etcétera".

Ante la pregunta de por qué no se ha optado por una estrategia meramente digital, tal como lo hiciera la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2020, Álvarez dijo que si bien, las plataformas digitales son de gran utilidad en estos momentos de la contingencia, no es precisamente "el espíritu de esta iniciativa". Pues no se quiere "desaprovechar" la posible presencia de los invitados de honor: los ganadores de los premios de poesía Manuel Acuña por trayectoria, Anne Carson (2019) y Antonio Gamoneda (2020), así como representantes literarios de Italia, Oaxaca y la Academia Mexicana de la Lengua, de quienes no se mencionaron nombres.

"La idea era premiar a Anne Carson en el marco de la FIL Coahuila. La plática con ella va en ese sentido de que, cuando estén las condiciones, se puede llevar a cabo esta ceremonia de manera presencial".

También recalcó que la insistencia en realizar la FIL Coahuila de manera presencial, es porque los ejercicios virtuales "no están contribuyendo a la circulación y al consumo del libro de manera presencial".

Aunque la intención es realizar la feria, aún se pueden leer intersticios de incertidumbre, pues todo dependerá de cómo evolucione la pandemia en Coahuila, estado que actualmente se encuentra en semáforo naranja -con 62 mil 318 casos de COVID-19 al cierre de esta edición.

Por ultimo, se confirmó que el presupuesto estatal autorizado para realizar la FIL Coahuila 2021 es de seis millones de pesos.

Nuevo aplazamiento

Feria Internacional del Libro de Coahuila * Del 16 al 24 de septiembre. * Centro Cultural Universitario de Arteaga. *Se espera contar con la presencia de Anne Carson y Antonio Gamoneda.