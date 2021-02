Señala Citibanamex que AMLO y Morena 'aún son fuertes'

De cara a las elecciones de junio próximo, Citibanamex estimó que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena han perdido respaldo durante los primeros dos años de gobierno, aún son fuertes. En el reporte "Coordenadas de la elección intermedia 2021: los puntos de partida", realizado por la firma financiera a finales de enero, plantea que resultado de las elecciones Morena incrementará el número de gubernaturas que controla pero que la mayoría que su coalición integra en la Cámara de Diputados disminuirá. En ese sentido, destacó que Morena parece ser altamente competitiva en ocho de las quince elecciones de gobernadores, pero en la pista legislativa difícilmente podría repetir su extraordinario desempeño del 2018.

"El número de electores desencantados con Morena ha crecido. Sin embargo, hasta ahora la oposición no ha logrado capitalizar los fracasos de la Administración López", explicó Citibanamex. Citibanamex añadió que aún no queda claro el impacto en la elección de junio próximo de la pandemia y la crisis económica asociada. "No es claro qué impacto tendrán en la percepción de los votantes cuando llegue la jornada electoral en junio, en particular dado el programa de vacunación en curso y las perspectivas de recuperación económica. Es innegable que, con cerca de 300 mil muertes en exceso sólo en 2020 y una contracción del PIB de alrededor del 9% ese año, así como con el muy limitado apoyo fiscal a los hogares y las empresas, la preocupación social ya es alta. En la mente de una proporción no trivial de votantes, puede resultar difícil disociar estos efectos de las decisiones políticas del partido dominante", explicó.

En su texto Citibanamex explicó que las elecciones de junio son el evento de la mayor relevancia en el panorama económico y político del país dado que su resultado podría modificar sustantivamente el control dominante que hoy día ejercen el presidente López Obrador y Morena en el sistema político nacional. Para Citibanamex, aunque hay diez partidos políticos con registro nacional que participarán en estas elecciones, la competencia se estructurará básicamente alrededor de dos grandes coaliciones, una encabezada por Morena y otra conformada por la oposición más tradicional conformada por el PAN, PRI y PRD. Así, pese a sus diferencias ideológicas, buscarán unir fuerzas para intentar contener a Morena en tantas elecciones como sea posible.

"Sin AMLO en la boleta electoral, es probable que una victoria abrumadora como la de 2018 no vuelva a ocurrir. Es muy probable que ésta sea la razón por la que el Presidente insiste en mantenerse presente en la mente del electorado durante este proceso", dijo Citibanamex. "La crucial elección legislativa intermedia se conectará con una multitud de otras, locales, a lo largo y ancho de todo el país. Además de relevar a los 500 miembros de la Cámara de Diputados, por primera vez en un mismo año se elegirá a 15 de los 32 gobernadores, 30 estados renovarán sus congresos locales y se votarán miles de autoridades municipales. En total, 20 mil 792 cargos de elección popular se definirán en un solo día", añadió.