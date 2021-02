Anciano de 91 años es empujado al piso sin provocación por un extraño

El ataque fue grabado en el barrio chino de Oakland, California, cuando un joven hombre encapuchado y con un cubrebocas se acercó a un nonagenario asiático-americano y deliberadamente lo empujó con violencia hacia el piso y luego procedió a retirarse del lugar mientras que el adulto mayor aún yacía en el piso.

La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital para tratar sus heridas, pero, de acuerdo al portal ABC 7, ya fue dado de alta.

Hasta el momento se desconoce la identidad del agresor, pero las autoridades han difundido imágenes de él y creen que también es responsable de otros dos ataques sin provocación hacia personas con ascendencia asiática cometidos el mismo día con horas de diferencia.

WARNING: this video is hard to watch. Another shocking attack in Oakland’s Chinatown. 8th and Harrison Streets. Outside the Asian Resource Center.

20+ robbery/assault incidents in the neighborhood according to the Chinatown Chamber president. https://t.co/9bo9PzuqiL pic.twitter.com/8h6dkNA1TG