Policía es aplastada por una cortina de acero defectuosa y termina en el hospital

La cámara de seguridad de una cochera captó el momento en el que una oficial de policía fue apastada por una reja de acero cayó justo cuando ella pasaba por debajo.

El accidente fue captado en una cochera perteneciente al Departamento de Policía de Nueva York ubicado en Brooklyn, Nueva York, cuando varios oficiales levantaron la cortina metálica y comenzaron a entrar uno por uno pero la estructura de acero cayó repentinamente y aplastó las piernas de una oficial que estaba pasando por debajo.

La oficial afectada fue trasladada a un hospital y no perdió la conciencia en ningún momento del accidente, informó el portal New York Daily News; sin embargo, no se ha revelado oficialmente la identidad de la víctima ni tampoco se cono cuál es su estado de salud actual.