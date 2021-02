Hombre de 90 años se queja de que su internet es lento con un anuncio de periódico

Según el escrito, este fiel cliente del operador de comunicaciones AT&T, desde 1960, está decepcionado de la velocidad de su conexión a internet. Epstein, que vive North Hollywood, California, pagó 1100 dólares, 22 mil pesos, por el anuncio que apareció sólo un día en el diario The Wall Street Journal, tanto en su edición de Manhattan como en Dallas, el primero para que los inversores de la empresa se enteraran y el segundo porque ahí es donde AT&T tiene su sede.

En su publicación, este hombre señala que su vecindario, donde residen personas que trabajan para estudios cinematográficos, un buen servicio de internet es clave. "Sin embargo, aunque AT&T anuncia velocidades de hasta 100 Mbps para otros barrios, la más rápida que AT&T nos ofrece ahora es de solo 3 Mbps. Sus competidores tienen ahora velocidades de más de 200 Mbps. ¿Por qué AT&T, una empresa líder en comunicaciones, nos trata tan mal en North Hollywood?", escribió Epstein en su carta, dirigida al director ejecutivo de la compañía, John Stankey.

De acuerdo con Ars Technica, la zona donde Epstein vive es justo donde AT&T aún sigue utilizando el servicio DSL (línea de abonado digital), en lugar de la fibra óptica, que ofrece mayor velocidad de señal.

I mean how upset one must be, over slow home internet speeds, to pay for a personal quarter-page national ad in print @WSJ pic.twitter.com/Zk9umKD0t1