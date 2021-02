Arman 'cacerolazo' y piden reabrir restaurantes

Al grito de "abrimos o morimos", meseros de la Ciudad se reunieron en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, donde dieron paso al llamado "cacerolazo" y exigieron la apertura inmediata de comercios. De lo contrario, dijeron, la capital entrará en crisis de desempleo, pues al menos 20 mil personas se dedican a ese ramo.

"Los restaurantes no son una fuente de contagio, son de empleo (...) Invitamos a la jefa de Gobierno a que pase a cualquier restaurante, se va a dar cuenta de todas las medidas de seguridad y de cómo nos cuidamos", expuso Maximino, mesero con más de 20 años de experiencia y que desde hace cuatro meses no tiene ingresos fijos. Pidieron que la reapertura de los restaurantes sea superior a 40% y que el cierre sea hasta las 22:00 horas. "Es una estupidez abrir sólo unas horas, gastamos más en insumos que lo que ganamos, por eso pedimos que se extienda el horario, la gente ya quiere salir de casa y nosotros estamos listos para recibirlos", dijo Mauricio, gerente de una cadena de restaurantes.

Explicaron que no han sentido el respaldo de las autoridades, pues el comercio informal -que nunca cerró durante la pandemia- sigue operando, mientras ellos, que son los que pagan impuestos y generan empleos, sienten el rigor de las medidas del Invea y otras dependencias. "Hay otro problema, hay lugares grandes y de prestigio que no tienen terraza, estacionamientos o un lugar amplio para instalar sus mesas, a ellos cómo se les ayuda. Esos detalles son los que no están tomando en cuenta".

"En cambio, vas a un tianguis o a los puestos callejeros, a ellos no les hacen nada (...) Dónde está el apoyo a nosotros que estamos dentro de la ley", expuso Ramiro, pequeño empresario que está a punto de cerrar la puerta de su cafetería, pues, aseguró, la renta se lo está "comiendo". Como parte de los beneficios, los restauranteros y meseros piden que se dialogue con las empresas o dueños de los locales en renta, para que les condonen el pago de ese servicio al menos hasta que la capital continúe en semáforo rojo y las restricciones hacia ese giro continúen.