Alertan riesgos ante variante del virus en Jalisco

La aparición de una nueva variante de un virus es indicador de que la cantidad de contagios es muy grande y no existe un control sobre ellos, consideró Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo, académico de la Universidad de Guadalajara y especialista en salud pública, quien además consideró que los riesgos de la mutación E484K del SARS-CoV-2, detectada en esta entidad, son mayores posibilidades de reinfecciones y que las vacunas hasta ahora existentes no sean tan eficientes.

Citando a Ashish Jha, médico y académico decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, Alonso Reynoso señaló que si se hace un comparativo de lo que está sucediendo en México con respecto a otros países, donde se tiene controlada la pandemia hasta cierto punto, como Japón o Nueva Zelanda, se observa que en esos lugares no han surgido variantes ni mutaciones.

"Las variantes surgen cuando existe una gran cantidad de contagios y prácticamente no hay control sobre éstos, como en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y, ahora, México.

"Esto implica que cada infección nueva genera oportunidades para que se presenten mutaciones y esto ocurre con todos los virus, pero cuando la cantidad de contagios es exponencial, también lo es la posibilidad de que se presenten mutaciones", explicó.

Señaló que, aunque la mayoría de las mutaciones no tienen implicaciones clínicas, de vez en cuando surge un error o mutación que le provee al virus una capacidad de hacerlo más agresivo, más contagioso o más letal.

"El riesgo es que ocurra una reinfección o que las vacunas no sean tan eficientes, lo que no quiere decir que las vacunas no funcionen, sino que algunas pueden no ser tan eficientes; por eso la recomendación es tratar de controlar todos los brotes lo más rápido posible", indicó.

En su opinión, el problema es que la detección de variantes nuevas del virus requiere de secuenciaciones genéticas y éstas no se hacen a todos los casos confirmados, sino que se realizan de manera aleatoria: "Se tendrían que hacer más pruebas para determinar qué tanto se ha propagado esta variante y qué tanto predomina; si no hay un control adecuado, no sólo en México, sino en todo el mundo, va a predominar una variante con características que le permitan resistir de mejor manera".

Hasta ahora la Universidad de Guadalajara y la empresa Genes2Life continúan trabajando en la secuenciación genética de los cuatro casos de la variante E484K detectados en Jalisco. También se busca saber qué tanto se ha diseminado ésta y se trabaja en un proyecto para tratar de rastrearla en todas las pruebas que den positivo a COVID-19 en el estado, explicó José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, donde está el laboratorio que descubrió la variante.