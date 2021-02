El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que dio negativo a la prueba de antígenos que se realizó este jueves por la mañana, pero indicó que se debe de seguir cuidando.

En un segundo video que difunde tras haber dado positivo a COVID, el titular del Ejecutivo federal agradeció a aquellos que se preocuparon – mexicanos y extranjeros – que oraron y le mandaron buena vibras por su salud.

"Me da mucho gusto comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la maña y ya salí negativo, desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del COVID.

"No voy a dejar de agradecer a todas, a todas ustedes, mexicanos y también extranjeros que se preocuparon por mi salud. A los que me desearon que saliera adelante, a los que oraron, a los que me enviaron bendiciones, buenas vibras, a todas, a todos, así que un abrazo, muchas gracias de todo corazón y ya vamos hacia adelante porque como decía Vicente Guerrero, 'La patria es primero'", señaló.

El pasado domingo 24 de enero, tras regresar de una gira de trabajo por Nuevo León y San Luis Potosí, el presidente López Obrador informó a través de sus redes sociales que había dado positivo a COVID-19.

Reporte de su salud

Durante la conferencia sobre el reporte diario del nuevo coronavirus en México, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell informó que a 11 días que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a COVID, hoy [jueves] se le tomaron muestras epidemiológicas para determinar su posible alta médica y epidemiológica.

"Hoy se le tomaron nuevas muestras y esperaremos el resultado, a esta cantidad de días que han transcurrido lo más probable es que ya pase a ser negativo, pero vamos a ver el resultado de laboratorio", había informado el funcionario.

López-Gatell indicó que para determinar el alta médica primero el Ejecutivo tiene que estar bajo control en todos los parámetros de su salud como su presión arterial "que la ha mantenido un buen control, pudiera tener ajustes en su tratamiento y que se pueda ya estar tranquilos que está recuperado, y lo segundo es el alta epidemiológica y depende también de que ya no sea emisor de virus".