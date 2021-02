Descubren pieles de perros sacrificados para 'rituales' en Ciudad Neza

Vecinos de la calle Oriente 22 de esa comunidad de Ciudad Neza denunciaron que en un inmueble se presenta de manera recurrente el maltrato de animales. A perros, gatos y gallinas, principalmente, les extraen sus órganos, por lo que pidieron la intervención de las autoridades estatales y municipales.

"Recibimos reporte a través de los vecinos de la calle Oriente 22 que nos refieren que había pieles de perritos que ocupaban en rituales, no se sabe si era una secta religiosa, al parecer los ocupaban como santería, se encontraron jícaras llenas de grasa de los animales", explicó Castillo Dubont.

En la azotea hallaron colgadas en un tendedero varias pieles de animales, algunos de borregos y perros.

"Nuestra preocupación mayor es que en esa casa, se llevan a cabo ceremonias, no sabemos de religiones, pero hacen como ritos con animales, ahí sacrifican pollos, llega gente a verlos y llevan su gallina para que les hagan su ceremonia, pero aparte de estas personas meten perros que después desaparecen, ya no vuelven a salir los perros", contó uno de los residentes en redes sociales.

Cuando ingresaron los oficiales e inspectores de Propaem no encontraron animales vivos, pero sí restos de algunos de ellos.

"Lamentablemente ya no encontramos a los animales, porque también decían que había dos perros, un perro que le habían sacado el ojo y un perro color negro, ya no encontramos a los animales.

También había gallinas, comentaron el personal de Propaem, también había plumas que estaban en un traste, ellos refieren que las pieles eran de borregos que se habían adquirido vía compra, como no había la fragancia no se pudo hacer la detención y no encontramos a los animales”, explicó Edgar Castillo.

Decenas de reportes de maltrato animal en 2020

Camada Nitin Neza recibió durante el 2020 decenas de reportes de animales que fueron sacrificados, supuestamente, para ceremonias de santería.

"En una semana tengo reportes de 10 gallinas que fueron encontradas en las avenidas sin cabeza, una vez me reportaron perros y gatos negros sin las manos y sin la cabeza, esto ha ido en aumento cada día", acusó.

De acuerdo al Código de Biodiversidad del Estado de México, la infracción mínima por maltrato animal es de 86 mil 880 pesos, mientras que la máxima alcanza los 217 mil 200 pesos, que es equivalente a 2 mil 500 días de salario mínimo.

El Código Penal estatal establece que las personas que causen la muerte no inmediata utilizando un medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y de 100 a 200 días de multa, lo que equivale a sanciones que van de los 8 mil 688 a los 17 mil 376 pesos.