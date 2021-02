Reanudan audiencia contra Alonso Ancira tras problemas de salud

Minutos después de las 13:00 horas de este jueves, se reanudó la audiencia inicial del empresario Alonso Ancira Elizondo, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con la compra-venta de la empresa Agronitrogenados.

La audiencia había iniciado ayer a las 23:20 horas; sin embargo, cerca de las 03:00 horas Ancira Elizondo tuvo una descompensación por la diabetes que padece, lo que llevó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a suspender la audiencia.

El empresario fue entregado a las autoridades mexicanas ayer tras ser extraditado desde España.

Tras llegar a México, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde es requerido por la causa penal 211/2019.

Su carpeta está relacionada con uno de los expedientes que se iniciaron en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las indagatorias son por lavado de dinero por la venta a un sobreprecio de la empresa Agronitrogenados que compró Petróleos Mexicanos.

El delito por el que es requerido Alonso Ancira no es grave, por lo que no amerita prisión; no obstante, durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) puede pedir al juez de control que se conceda la prisión preventiva justificada argumentando que el empresario se refugió en el extranjero para evitar ser detenido en México.