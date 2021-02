Funcionario bebe accidentalmente desinfectante al confundirlo con agua

Ramesh Pawar, un funcionario de la India, se encontraba en una reunión frente a los medios de comunicación cuando bebió por error desinfectante, al confundirlo con agua.

La reunión de la Corporación Municipal de Brihanmumbai, organismo cívico que gobierna la ciudad de Bombay y en que Pawar es el comisionado adjunto, estaba presentando el presupuesto del Departamento de Educación para el año 2021-2022.

Como se observa en el video que capta el desafortunado momento, Pawar de pronto toma una botella con líquido transparente y comienza a beber. Inmediatamente se detiene al llevarse la sorpresa que no se trata de agua. The Times of India informa que como Pawar escupió el desinfectante al instante, no pasó a mayores y pudo continuar con su presentación.

Watch: BMC Assistant Commissioner #RameshPawar mistakenly drinks sanitiser thinking its water pic.twitter.com/cYkpwmqmqh — TOI Mumbai (@TOIMumbai) February 3, 2021