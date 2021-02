Pintar los sueños en miniaturas

Arropado por la sombra del Edificio Russek, don Rodolfo Salinas Gallardo ofrece su arte pictórico desde hace cuatro meses en el primer cuadro de la ciudad.

Con un pincelazo de memoria, recuerda que comenzó a pintar desde los 20 años, tras sufrir un accidente de trabajo que le impedía laborar. Entonces, le pidió ayuda a su mujer pasa conseguir material y la pintura se transformó en paisajes.

"Empecé practicando, porque no tuve estudios. Pero ya lo trae uno, nada más lo va desarrollando".

El trabajo de Rodolfo Salinas ostenta una peculiar característica: algunas de sus obras están hechas en miniaturas. En pequeños cuadros recortados de un cartón de cáscara de huevo, el artista llena sus dedos de colores y compone paisajes que emergen en su mente. Aquí, dice, la imaginación juega un papal sumamente importante, pues le permite rescatar las visiones de sus sueños.

"Casi todo lo que pinto es de pura memoria. Ya desarrolla uno su propia técnica. Me imagino algo y lo voy llevando a cabo. Ya no necesito copiar nada. Me imagino unas mariposas, hago una casita, que unas frutas, que unas flores. Ya no necesito ver nada, voy desarrollando".

Sus pinturas en miniaturas surgieron cuando, al regresar de Ciudad Juárez, Chihuahua, don Rodolfo ya no encontró trabajo debido a su edad. Así que recordó haber visto este tipo de obras en un viaje que realizó a Ciudad de México, por lo que decidió emular la idea.

Actualmente, Rodolfo tiene 75 años de edad y se sustenta de su arte. Ofrece sus pequeñas obras a un módico precio de 10 pesos. En ellas emplea el acrílico porque, dice, le genera más ventaja al momento de crear.

"Sí duele la vista. Yo puedo hacer unos 50 cuadritos diarios, pero cuando llevo unos 20 ya empiezo a ver borroso, descansa uno un rato y le sigue".

Para don Rodolfo Salinas, la superficie no es obstáculo. Ha pintado en todo: planchas antiguas, serruchos, piedras, botellas, cucharas,

Cada vez que se entrega a la pintura, siente una sensación de relajación.

"Me gusta pintar de todo, porque cada cosa tiene su encanto: un retrato, un paisaje, unas flores, una naturaleza muerta. A veces me imagino el espacio y lo hago".

Para don Rodolfo, el artista debe tener imaginación porque "en la noche sueñas lugares que no conoces, que nunca has visto en tu vida. Los sueñas, a veces se te quedan grabados y los haces. Es muy bonito, te relajas mucho, se te van las horas como si nada".

Así, cada obra de don Rodolfo está fundada en un plano onírico. Con sus propios dedos empapados de pintura diseña el fondo de los paisajes, luego aplica detalles con pinceles. Siempre intenta insertar fauna, para crear la sensación de movimiento, para que no le falte vida.

Este artista lagunero se coloca cada miércoles y sábado, a partir de las 11 de la mañana, frente a la Plaza de Armas de Torreón. Allí los transeúntes admiran su trabajo y rara vez se retiran sin comprar algunas de sus obras. Incluso, antes de la pandemia, solía vender hasta 100 piezas diarias.

Para don Rodolfo, no hay mayor pago que el reconocimiento de los laguneros hacia su talento.

"Hay gente que dice: '¡Qué hermoso!'. Y eso es un aplauso para el artista. Más que el dinero, es que la gente reconozca lo que tú haces. Eso es lo que ha dejado en mi vida: satisfacción".