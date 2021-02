Lagunero gana Concurso Nacional de Crónica

Fue al final de su adolescencia cuando Edgar González del Castillo comenzó a involucrarse en la literatura. Su primer turno lo abordó como lector, viviendo cada historia a través de su mirada. Luego, por instinto, sus manos comenzaron a tejer sus propios relatos.

El camino de este escritor lagunero se fraguó, en primera instancia, sobre la estructura del cuento. Posteriormente se adentró en otros géneros como la novela o la poesía, hasta que la propia ficción lo llevó a la autoficción, y de ahí dio el brinco hacia la crónica, género con el que fue condecorado en el Concurso Nacional de Crónica 2020 'Una multitud de soledades, crónicas de la pandemia', certamen convocado por la Cátedra Monsiváis del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

ANTECEDENTES

El acercamiento de Edgar González con la crónica se dio de manera inconsciente, a través de pequeñas postales sobre la cotidianidad. Sus constantes desplazamientos entre Torreón y Ciudad México, le otorgaban el pretexto idóneo para registrar sucesos, ideas, pensamientos.

"Registraba cosas que me resultaban peculiares de ambas ciudades, pero muy de manera silvestre, por así decirlo, sin tomarlo aún como una crónica".

En este rubro, los relatos de cronistas como Martín Caparrós y el propio Carlos Monsiváis, dieron luz en su camino.

"Cuando me ponía a platicar con colegas que sí son periodistas o están acercándose a la crónica, les compartía mis textos y me decían que eso también entraba como crónica, incluso literaria".

Con el tintero lleno de confianza, desde hace cuatro años, el lagunero ha capturado momentos de la cotidianidad a través de su escritura. Se trata de un ejercicio para retratar las peculiaridades entre Torreón y la Ciudad de México.

"Tanto en la comida como en cuestiones arquitectónicas, climatológicas. El habla, me interesa mucho el juego de palabras".

TEXTO GANADOR

Caosmosis, o cómo estoy volviendo de donde nunca me fui, es el texto con el que Edgar González ganó el Concurso Nacional de Crónica. A través de 30 cuartillas, el escritor relata cómo comenzó a vivir la pandemia en Ciudad de México y acentúa los nexos con La Laguna, su tierra natal.

"En este caso, por ahí de marzo que comienza de manera oficial la pandemia en México. Comienzo a notar ciertos cambios en la Ciudad de México. Empiezan a cerrar los restaurantes, el flujo de personas baja considerablemente y comienzo a hacer pequeñas notas. Empeora la situación a nivel nacional y realizo el registro de una forma más consciente".

En esa cotidianidad, el cronista tuvo que volver a Torreón. En paralelo, se añadieron las emociones por su terruño natal. González se considera un tipo que constantemente evoca a La Laguna.

"Empiezo a pasar por ciertas situaciones, donde no solamente es regresar geográficamente a Torreón, sino emocional o sentimentalmente, con sucesos bastantes íntimos de la familia".

Se trata de un retorno hacia un lugar que nunca se ha abandonado. González también se interesó por plasmar cómo ha vivido la pandemia desde la discapacidad motriz que padece.

"Eso para mí era también algo que me interesaba: plasmarlo, no dejarlo en el limbo y esta situación de haber estado enclaustrado. Había estado enclaustrado por mi condición física y enfermedades, pero ahora no era por mi discapacidad, sino por esta condición global de la pandemia".

Para el autor, su crónica registró situaciones dolorosas y alegres. Escribirlas le orillo a manejar la información para la estructura del texto.

"Volver a revisar, a transcribir y a ensamblar todo eso, para mí es como haber metido una especie de video o de fotografía, de estas páginas de hechos que me afectaron", finalizó.

El Concurso Nacional de Crónica 'Una multitud de soledades, crónicas de una pandemia', fue convocado por la Cátedra Monsiváis del INAH en 2020.

Su objetivo fue registrar experiencias de vida durante la contingencia sanitaria.

En el concurso participaron 113 jóvenes, quienes enviaron sus trabajos desde 21 estados de la república.

Según la convocatoria, el texto de Edgar González del Castillo será acreedor a un estímulo económico por 30 mil pesos mexicanos.