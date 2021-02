Empleado destruye ‘por error’ mil 160 vacunas COVID

Así lo dio a conocer el reportero local Ari Hait en sus redes sociales, quien comparte el comunicado de las autoridades en que se detalla que el pasado 22 de enero durante una revisión rutinaria de calidad, se descubrió que 232 viales, con lo equivalente a 1160 vacunas, “estaban fuera del rango de temperatura requerido”.

Las dosis debieron ser después destruidas, pues si no están a la temperatura requerida, ya no pueden ser administradas pues pierden su calidad.

Las autoridades recalcaron que el error fue involuntario y se trató de un evento aislado.

More than 1100 doses of the Pfizer vaccine had to be destroyed in Palm Beach County because they got too warm.

The Health Care District says it was all human error. Someone accidentally turned off the power to the refrigerator.

Here’s their full statement. @WPBF25News pic.twitter.com/197IXdUCbI