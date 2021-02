Continuaré con mis actividades como delegado, esperaré me llame la mesa directiva del Senado: Reyes Flores

Reyes Flores Hurtado, representante del Gobierno Federal en Coahuila, dio a conocer que esperará que la mesa directiva del Senado de la República lo requiera para tomar protesta como suplente del senador con licencia Armando Guadiana Tijerina; quien buscará la presidencia municipal de Saltillo; mientras tanto, aseguró que continuará con sus actividades como delegado.

"Esta situación exige un procedimiento legal. A mí me tiene que requerir el Senado para integrarme a las labores de la Cámara; mientras la mesa directiva no me requiera, pues no estoy en condiciones de tomar protesta", fue lo que respondió Hurtado Flores al cuestionarle sobre dicho tema.