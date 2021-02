Federación pide a Coahuila coadyuvar en vacunas contra el COVID

El delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, negó que al Gobierno de Coahuila se le impida colaborar la vacunación.

"Pueden coadyuvar al Plan Nacional de Vacunación sumándose, nadie los ha relegado, al contrario; aquí en Coahuila puedes observar y quienes se han tomado la foto han sido hasta alcaldes y el Gobernador; con la llegada de las vacunas y presumiéndolo", señaló el funcionario.

Lo anterior, tras cuestionarle respecto a la propuesta de diversas entidades del país, entre ellas Coahuila, de adquirir vacunas contra el COVID-19.

"Y lo mismo ha sido con el golpeteo a los servidores de la nación. Los servidores de la nación, como les he dicho es una mentira como lo han manejado, porque se ha dicho o lo han dado a entender, que están vacunándose por ser servidores de la nación. Se están vacunando a las brigadas de vacunación y en esas brigadas de vacunación están servidores de la nación", indicó.

ESPERARA PARA 'SALTAR' AL SENADO

Flores Hurtado dio a conocer que esperará que la mesa directiva del Senado de la República lo requiera para tomar Protesta como suplente del senador con licencia Armando Guadiana Tijerina; quien buscará la presidencia municipal de Saltillo; mientras tanto, aseguró que continuará con sus actividades como delegado.

"Esta situación exige un procedimiento legal. A mí me tiene que requerir el Senado para integrarme a las labores de la Cámara; mientras la mesa directiva no me requiera, pues no estoy en condiciones de tomar protesta", fue lo que respondió Hurtado Flores al cuestionarle sobre dicho tema.

En tono de broma dijo que es la primer suplente de un Senador que no acude a tocar la puerta en la Cámara Alta del Congreso para que se le tome protesta y sumarse a las actividades legislativas de la federación.