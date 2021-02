Acusan de detención ilegal de vigilantes del SAT en Piedras Negras

Ariana García Bosque, abogada defensora de cuatro de los seis vigilantes del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Aduana de Piedras Negras, denunció presuntas irregularidades en la detención de los trabajadores de una empresa privada de seguridad y cuestionó el actuar tanto del ministerio público como de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

"En un tema de control de detención, no puede ser posible que se le dé mayor credibilidad a un Informe Policía Homologado realizado por Agentes de Investigación Criminal, que cuentan con un poder absoluto", manifestó la abogada defensora. Además de advertir que no respetaron la Ley del Registro Nacional de Detenidos.

Lo anterior, refiriéndose a que los elementos de la AIC portan teléfonos celulares, equipo de radio y pueden llamar inmediatamente al ministerio público para pedir el apoyo con la finalidad de la preservación de la escena e inclusive, para realizar la recolección de los indicios.

"Que se hayan determinado a no hacer nada de esto y que violentaran inclusive la Ley del Registro Nacional y que no se haya hecho el registro de detención de manera inmediata y que un ministerio público, que evidentemente se sirve de estos policías, es decir, en auxilio para sus investigaciones, pues se determine a recibirles en estas condiciones estas carpetas de investigación y su único sustento sea el contenido de este Informe Policía Homologado", indicó García Bosque.

La abogada defensora de cuatro, de los seis trabajadores de la empresa privada Maxi Seguridad S.A. de CV, manifestó que se presentaron varios dictámenes médicos que advierten lesiones de dos de sus representados y que no concuerdan con la mecánica de la detención de sus representados.

Inclusive, dio a conocer que se presentó durante la audiencia inicial, un dictamen de criminalística, donde se da cuenta de la gran cantidad de cámaras que existen en el área donde ocurrieron algunas de las detenciones.

"Es evidente que no van a requerir estos videos, porque no les conviene presentarlos, si ellos saben que hay cámaras y que una persona va a ser evidenciada a través de un sistema de monitoreo, pues qué mejor que presentarlo; sin embargo, el ministerio público se determinó a no brindar un auxilio ministerial en la investigación", dijo García Bosque.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que, durante la noche del pasado martes 26 de enero del año en curso, se llevó a cabo la detención de seis empleados de una empresa de seguridad privada, asignados a prestar servicio de vigilancia en las instalaciones del SAT y la Aduana de Piedras Negras.

Los detenidos son José Antonio "N", Nazaria "N", Mauro "N", Gerardo "N", José "N" y Gilberto "N", quienes fueron judicializados por el ministerio público ante un juez de la causa, por los delitos de posesión de narcóticos con fines de suministro y contra las funciones de seguridad y justicia; aunque en carpetas separadas, pues se realizaron tres procesos, con dos detenidos cada uno.

El viernes 29 de enero del presente año, se llevó a cabo la audiencia inicial y el juez de la causa determinó como legal la detención de los seis vigilantes; mientras que la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica.

Cabe mencionar que el juez resolvió establecer como medida cautelar la prisión preventiva y la audiencia se reanudará este 03 de febrero del año en curso.