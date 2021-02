Boxeador muere tras ser noqueado durante evento benéfico

El enfrentamiento duró cuatro rounds, siendo el último donde su contrincante Khan Tareen lo golpeó en el rostro y lo envió inconsciente a la lona.

Tras ser revisado por los paramédicos del lugar, Muhammad tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital, donde fue declarado muerto a las pocas horas.

El video del momento del golpe rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reproducciones.

Pakistan: Boxer Aslam Khan dies after knockout blow. In an unfortunate incident, professional boxer Aslam Khan passed away in Karachi after being knocked out in a fight. pic.twitter.com/y6cOSSFBOA