Clientes de club nocturno provocan avalancha al huir de la policía en Bolivia

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, los hechos trascendieron en el municipio boliviano de Quillacollo, donde los uniformados ingresaron al club nocturno al enterarse que éste continuaba operando pese a que por el momento el país se encuentra en cuarentena ante los casos de COVID-19.

Tal como se aprecia en las imágenes, los asistentes del lugar derribaron la reja de éste aplastándose unos a otros mientras intentaban huir de los elementos oficiales.

De acuerdo a ABC, no se reportaron víctimas mortales ni heridos a causa de la avalancha.

