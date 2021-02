Abuelita de 110 años cautiva en TikTok con su voz

Amy Hawkings, una mujer de 110 años de edad se volvió viral a través de TikTok luego de interpretar el tema británico 'It 's A Long Way to Tipperary' el pasado 24 de enero para celebrar su cumpleaños.

Anteriormente la mujer era reconocida en su natal Gales por ser la persona más grande del lugar, sin embargo, su voz la posicionó entre los videos más vistos en la plataforma de TikTok, pues su bisnieto de 14 años la grabó y la hizo pública. En pocas horas el material rebasó las 100 mil reacciones y más de un millón de reproducciones por internautas de todo el mundo. Al portal de "The Guardian", la hija de la mujer aseguró que su madre está consciente de lo 'famosa' que es gracias a la red social y que se toma las muestras de cariño y comentarios con humor. Además, agregó que la mujer de más de un centenario era famosa en su juventud, pues era una reconocida bailarina. @sachafreeman0 My great grandma enjoying her birthday ##fpy ##foryoupage ##old ##supergran ##uk ##1911 ##birthday ##song ##music ##old ##oldestontiktok ##wales ##celebrate ##tea ♬ original sound - Sacha Freeman 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste