Las mejores películas ‘extrañas’ que hay que ver

Hay muchas historias ‘extrañas’ en el cine, proyectos artísticos que se permiten así experimentar y relatos surrealistas y minimalistas que abren la oportunidad a explorar narrativas y reflexiones simbólicas y significativas de una forma diferente y novedosa, que por eso mismo se agradecen.

Algunas películas no son tan literales, ni con su historia ni con su narrativa o su realización, y aunque pueden ser difíciles de digerir, no son menos interesantes, al contrario.

A Ghost Story

En el fondo una historia de amor contada con delicadeza, a partir de una pareja separada por la muerte, pero unida de una forma que trasciende espacio y tiempo; es por su tono que funciona.

I'm Thinking of Ending Things

Un suspenso y terror psicológico con mucho simbolismo, que permite, y reta al espectador a deducir, muestra fragmentos de la vida de un conserje, sobre lo que pudo ser y aún anhela del amor.

Annihilation

Excelente trabajo de ciencia ficción que ahonda en reflexiones sobre la trascendencia del ser, se centra en unas científicas enviadas a explorar un terreno rodeado de una energía desconocida.

The Lighthouse

La idea general es sencilla, dos cuidadores de un faro encerrados, aislados y perdiendo por ello el sentido de la realidad. Pero el recorrido de su deterioro mental es la parte más interesante aquí.

She dies tomorrow

Este experimento artístico no es perfecto pero sí propositivo, en cuanto a temas como depresión, paranoia, aislamiento y decadencia, con una joven convencida de que morirá y que es contagioso.

Sorry to bother you

Con tintes surrealistas que le dan su tono de humor negro, la cinta es una crítica social muy acertada a ideas como el capitalismo y los prejuicios sociales. Difícil de descifrar, pero que vale la pena.

Velvet Buzzsaw

La trama es relativamente clara, pero con algunos momentos bizarros abiertos a la interpretación, de lo que habla es del vacío mundo del arte, las pretensiones y las falsedades sociales actuales.

Under the skin

No es la historia sobre alienígenas o ciencia ficción a la que el público está acostumbrado, pues con su extraña atmósfera en sí habla del poder del depredador, el humano, consumiendo su alrededor.

Swiss Army Man

Su premisa es muy alocada, un joven en un viaje se acompaña del cadáver en descomposición de su amigo, pero su surrealismo mágico se permite explorar la batalla entre soñar y aterrizar esos sueños.