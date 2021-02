'Incurren en francas mentiras'; recuerdan críticas de López-Gatell a The Lancet

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó la eficiencia del 91.6% de la vacuna rusa Sputnik V, luego de que la revista británica "The Lancet" publicó un análisis de los ensayos clínicos.

En la conferencia mañanera de este martes, López-Gatell informó de la publicación de los resultados de la Sputnik V en la revista británica, que de acuerdo a "The Lancet", el desarrollo de la vacuna "fue criticado por su precipitación".

"El desarrollo de la vacuna Sputnik V fue criticado por su precipitación, el hecho de que se saltó etapas y por una ausencia de transparencia. Pero los resultados aportados son claros y el principio científico de esta vacuna quedó demostrado", estimaron los expertos británicos Ian Jones y Polly Roy, en un comentario publicado junto al estudio.

"El documento completo de 120 páginas tiene todos los detalles del ensayo clínico, lo que el Comité de moléculas nuevas pudo revisar esta información con apoyo del gobierno de Argentina.

"Hoy tenemos ensayo clínico y hoy estamos en condición de que Birmex, quien ha firmado un convenio de representación para el Fondo Ruso de Inversiones Directas que es lo equivalente a Birmex en Rusia, para hacer el trámite y ha presentado ya el mismo expediente que ya conocía Cofepris, pero de manera formal, y seguramente en las próximas horas se emitirá la autorización de uso de emergencia", dijo este martes López-Gatell.

En septiembre del año pasado, López-Gatell refutó a la revista británica, que criticó la estrategia del Gobierno de México en la atención de la pandemia, además que invitó a "The Lancet" a asistir a las conferencias diarias que da sobre el reporte de coronavirus en México.

"Hoy me llamó la atención ver una nota de una famosa revista británica, es una noticia, no es un artículo científico, que habla sobre México y asume cosas. Vamos a invitarles a ver si quieren venir a una de nuestras conferencias de prensa para que se enteren de lo que están diciendo, que es un error también, como si la ocupación hospitalaria fuera el mecanismo de monitoreo, no lo es, es uno de muchos", dijo López-Gatell el pasado 18 de septiembre.

"Insisto, en que me llama la atención hoy a propósito de una nota, una nota de prensa, que a veces no es otra cosa que eso, que veo en esta revista británica muy conocida, 'The Lancet', donde relatan con mucha soltura las características de la respuesta de México e incurren en francas mentiras, como decir que tenemos una política de no realizar pruebas o no rastrear contactos", agregó.

Este martes, López-Gatell resaltó que ayer, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, firmó el contrato para adquirir 24 millones de vacunas Sputnik V, y se espera que el primer cargamento de 400 mil dosis llegue a México durante febrero.

La vacuna rusa Sputnik V es segura, tiene 92% de eficacia y se puede usar de manera segura en adultos mayores, declaró el subsecretario de Salud.