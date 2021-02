Sincronizan Avengers: Endgame y WandaVisión para entender serie de Disney+

En este capítulo se reveló la identidad de Monica Rambeau, quien es hija de Maria Rambeau, piloto que tomó vida en la película de Capitana Marvel en 2019, quien fuera mejor amiga de la propia superheroína.

En WandaVisión, interpreta a una agente que desapareció cuando Thanos logró su cometido de eliminar al 50% de la población en Avengers: Infinity War y que regresó cinco años después cuando los Vengadores lograron retornar el efecto de las gemas a través de una 'máquina del tiempo'.

El contexto de la serie de la plataforma de streaming se desenvuelve luego de la última batalla con Thanos, lo que hizo Wanda luego de perder a Visión a manos del villano y a su hermano años atrás en la lucha contra Ultrón.

Para entender las referencias de los personajes y la relación entre los episodios y los largometrajes, un internauta creó un montaje en el que reproduce los dos productos y entrelaza las historias.

Rápidamente el video se volvió viral en redes sociales, atrayendo más de medio millón de reproducciones.

#WandaVision SPOILERS!

I synchronized both scenes from The Blip: pic.twitter.com/zSqWzcn0Dc