Alteran el letrero de Hollywood; hay seis detenidos

De acuerdo con TMZ, seis personas fueron arrestadas por la policía justo cuando intentaban huir de la escena.

Entre los detenidos se encontraba la modelo Julia Rose, quien dijo que la modificación del letrero tenía como objetivo crear consciencia respecto al cáncer de mama. Excepto que el mes para crear consciencia sobre esta enfermedad es oficialmente Octubre.

Happening right now. pic.twitter.com/AbGesp1JG8

Julia ya fue liberada y actualizó su versión de los hechos, diciendo ahora que el mensaje iba dirigido a Instagram, que canceló su cuenta, con 5 millones de seguidores.

Julia es recordada por ser una de las modelos, junto a Lauren Summer, que fue vetada de la MLB luego de mostrar sus senos durante el quinto juego de la Serie Mundial de béisbol en 2019.

that one time I changed the Hollywood sign to #hollyboob pic.twitter.com/IrIC6DpXHO