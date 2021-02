Hombre falsificó certificado de divorcio para pedirle matrimonio a su amante

Jason Collier, exjefe del departamento de policía de Stinnett, en Texas, fue arrestado por fraude por falsificar un certificado de divorcio que le presentó a una de sus dos amantes.

El hombre de 41 años, que seguía casado y viviendo con su esposa cuando alegó que no era así, fue detenido la semana pasada tras una investigación que determinó que había alterado un registro gubernamental con la “intención de defraudar”.

Collier, padre de cuatro hijos, había enviado una copia de una "anulación matrimonial fraudulenta" a su amante, Cecily Steinmetz. El caso comenzó a investigarse cuando Steinmetz lo denunció en redes sociales el 25 de enero por llevar una ‘vida doble/triple’, tras ver una publicación en Facebook de él con su esposa, por motivo de su aniversario.

"Me mintió y me presentó un documento de divorcio falso cuando me había enterado que estaba casado", escribió Steinmetz, quien descubrió que el exagente tenía además otra amante, a la que también le había propuesto matrimonio, detalla la agencia Ruptly.

La investigación continúa y mientras, se la ha fijado a Collier una multa por 10 mil dólares, 200 mil pesos.